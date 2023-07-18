В этом году, несмотря на широкомасштабную войну, украинцы смогли отпраздновать Пасху благодаря военным. Очевидно, никто не отрицает тот факт, что, в частности, благодаря Матвею Брусу и его фразе "Скоро уже будет Пасха", что впоследствии превратилось в песню, настроение улучшилось у миллионов людей на период праздников. Вместе с тем уже на днях маленький украинец решил поблагодарить защитников.

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На видео, распространенном папой Матвеем, видно, как мальчик раздает открытки воинам Вооруженных Сил на улицах Черкасс. На них пишет "Спасибо за каждый день".

Также он благодарит бойцов за защиту нашего государства от оккупантов, желает им крепкого здоровья, счастья и воодушевления.

Спасибо за каждый день. Спасибо за спокойный сон. Спасибо за свободные города. Вы наши защитники, обнимаем вас,

– слышны слова Матвея на ролике.

"Очень мило, спасибо", – отвечали на это ему украинские защитники.

Как Матвей Брус умиляет украинских защитников: смотрите видео

Стоит также вспомнить отдельно о хите "Скоро уже будет Пасха". По словам отца Матвея, по имени Владимир, в день, когда было записано это видео, семья пошла сажать огород. Во время этого процесса мальчик как раз сказал знаменитую фразу, а папа записал ее на телефон и опубликовал в социальных сетях.

Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поболтай в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо", поскольку у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и импровизировал этакий стишок. Затем, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в тикток.

Впоследствии проект Мюсли UA сделали ремикс из этой фразы, наложив на нее музыку. Поэтому и Матвей стал известен на всю Украину. Видео посмотрело по состоянию на июль 2023 года 4,2 миллиона человек только в ютубе.

МЮСЛИ UA ft. Матвей Брус – "СКОРО БУДЕТ ПАСХА"