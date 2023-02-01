Такое заявление выдала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 24 канал. Она также издала, мол, конфликт затягивает США, а не Россия, которая, собственно, начала эту агрессивную войну.

Кстати говоря Слишком поздно, я не заинтересован, – Зеленский о переговорах с Путиным

Кремль говорит о "переговорах без условий"

Матвиенко повторила кремлевскую методичку, будто Россия готова к переговорам, если Украина не будет выдвигать свои условия. Хотя условия Украины поняли всему цивилизованному миру. В частности, это вывод всех войск россиян с наших территорий и репарации от государства-агрессорки.

Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим,

– наговорила Матвиенко.

Она, кроме того, хлопнула, что Вашингтон легко мог бы "за сутки посадить Киев за стол переговоров", но США, мол, "не заинтересованы в завершении конфликта", и продолжают помогать Украине отражать агрессию России.

Москва хочет переговоров без посредников

Представитель российского МИДа Алексей Полищук заявил, что Кремль хочет прямых переговоров с Киевом без посредников. В Москве цинично врут, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.

Очевидно, что цинично выдают себя за "голубей мира", готовя новую волну наступления на Украину.