Таку заяву видала спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, інформує 24 канал. Вона також видала, мовляв, конфлікт затягує США, а не Росія, яка, власне, й почала цю агресивну війну.

До речі Надто пізно, я не зацікавлений, – Зеленський про переговори з Путіним

Кремль каже про "перемовини без умов"

Матвієнко повторила кремлівську методичку, нібито Росія готова до переговорів, якщо Україна не висуватиме своїх умов. Хоча умови України зрозумілі всьому цивілізованому світу. Зокрема, це виведення всіх військ росіян з наших територій та репарації від держави-агресорки.

Ми готові до переговорів, не обіцянок, без попередніх умов, які там намагаються виставляти. Переговори є переговори. Але якщо київський режим буде готовий до реальних переговорів, ми цього не бачимо,

– наговорила Матвієнко.

Вона, крім того, ляпнула, нібито Вашингтон легко міг би "за добу посадити Київ за стіл переговорів", але США, мовляв, "не зацікавлені у завершенні конфлікту", і продовжують допомагати Україні відбивати агресію Росії.

Москва хоче переговорів без посередників

Представник російського МЗС Олексій Поліщук заявив, що Кремль хоче прямих переговорів з Києвом без посередників. У Москві цинічно брешуть, мовляв, західні країни нібито не прагнуть врегулювати конфлікт, а діють у власних політичних та економічних інтересах.

Очевидно, що цинічно видають себе за "голубів миру", готуючи нову хвилю наступу на Україну.