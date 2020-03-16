МАУ запустила дополнительные рейсы: цены постоянно меняются

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила дополнительные рейсы перед закрытием границы. Заметим, что МАУ недавно обвинили в завышенных ценах на билеты. После этого авиакомпания снизила их стоимость, однако через некоторое время они вновь выросли.

МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину, отметили на сайте авиаперевозчика.

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Дополнительные рейсы от МАУ

Киев – Амстердам – ​​Киев;

Киев – Лондон – Киев;

Киев – Париж – Киев;

Киев – Барселона – Киев;

Киев – Мадрид– Киев.

В МАУ добавили, что на борт допускаться только те категории пассажиров, которым по состоянию на 16 марта разрешен въезд на территорию Украины.

По решению МИД Украины, в страну могут въехать:

иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание;

представители международных организаций;

дипломаты, аккредитованные в Украине;

те, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

граждане Украины.

Что известно о завышении цен МАУ

15 марта "Международные авиалинии Украины" существенно повысили стоимость билетов на международные рейсы. Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен. В пресс-службе МАУ пояснили, что повышение сделали не вручную, а автоматически. Это зависит от многих факторов.

16 марта МАУ несколько снизила стоимость билетов, однако когда спрос вырос, их стоимость вновь возросла.

Между тем подорожание проверит Антимонопольный комитет Украины. К регуляторному органу поступило большое количество жалоб о завышении цен. Теперь АМКУ проверить законность подорожания и правдивость аргументов. Если вина компании будет доказана, МАУ грозит штраф до 10% от годового дохода.



Стоимость билетов 15 февраля / Скриншот с сайта МАУ

Важно! Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирские авиасообщения и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.