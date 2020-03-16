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      МАУ запустила дополнительные рейсы: цены постоянно меняются

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила дополнительные рейсы перед закрытием границы. Заметим, что МАУ недавно обвинили в завышенных ценах на билеты. После этого авиакомпания снизила их стоимость, однако через некоторое время они вновь выросли.

      МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину, отметили на сайте авиаперевозчика.

      Обратите внимание Wizz Air временно останавливает перелеты в Украину: как вернуть билеты

      Дополнительные рейсы от МАУ

      • Киев – Амстердам – ​​Киев;
      • Киев – Лондон – Киев;
      • Киев – Париж – Киев;
      • Киев – Барселона – Киев;
      • Киев – Мадрид– Киев.

      В МАУ добавили, что на борт допускаться только те категории пассажиров, которым по состоянию на 16 марта разрешен въезд на территорию Украины.

      По решению МИД Украины, в страну могут въехать:

      • иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание;
      • представители международных организаций;
      • дипломаты, аккредитованные в Украине;
      • те, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
      • граждане Украины.

      Что известно о завышении цен МАУ

      15 марта "Международные авиалинии Украины" существенно повысили стоимость билетов на международные рейсы. Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен. В пресс-службе МАУ пояснили, что повышение сделали не вручную, а автоматически. Это зависит от многих факторов.

      16 марта МАУ несколько снизила стоимость билетов, однако когда спрос вырос, их стоимость вновь возросла.

      Между тем подорожание проверит Антимонопольный комитет Украины. К регуляторному органу поступило большое количество жалоб о завышении цен. Теперь АМКУ проверить законность подорожания и правдивость аргументов. Если вина компании будет доказана, МАУ грозит штраф до 10% от годового дохода.

      Вартість квитків 15 лютого
      Стоимость билетов 15 февраля / Скриншот с сайта МАУ

      Важно! Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирские авиасообщения и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Цены Карантин в Украине 2020 МИД Украины МАУ Новости Украины
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