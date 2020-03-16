МАУ запустила додаткові рейси: ціни постійно змінюються

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустила додаткові рейси перед закриттям кордону. Зауважимо, що МАУ нещодавно звинуватили у завищені ціни на квитки. Після цього авіакомпанія знизила їх вартість, однак за деякий час вони знов виросли.

МАУ прагне допомогти якомога більшій кількості наших співгромадян вчасно повернутися до України, зазначили на сайті авіаперевізника.

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Додаткові рейси від МАУ

Київ – Амстердам – Київ;

Київ – Лондон – Київ;

Київ – Париж – Київ;

Київ – Барселона – Київ;

Київ – Мадрид– Київ.

У МАУ додали, що на борт допускатимуться лише ті категорії пасажирів, яким станом на 16 березня дозволений в'їзд на територію України.

За рішенням МЗС України, до країни можуть в'їхати:

іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

представників міжнародних організацій;

дипломатів, акредитованих в Україні;

ті, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

громадяни України.

Що відомо про завищення цін МАУ

15 березня "Міжнародні авіалінії України" суттєво підвищили вартість квитків на міжнародні рейси. Ціни на деякі напрямки коштують понад 30 тисяч гривень. У пресслужбі МАУ пояснили, що підвищення зробили не вручну, а автоматично. Це залежить від багатьох факторів.

16 березня МАУ дещо знизила вартість квитків, однак коли попит виріс, їх вартість знов зросла.

Тим часом подорожчання перевірить Антимонопольний комітет України. До регуляторного органу надійшла велика кількість скарг про завищення цін. Тепер АМКУ має перевірити законність здорожчання та правдивість аргументів. Якщо провина компанії буде доведена, МАУ загрожує штраф до 10% від річного прибутку.



Вартість квитків 15 лютого / Скріншот з сайту МАУ

Важливо! Україна для запобігання поширення коронавірусу з 17 березня 2020 року закриває усі пасажирські авіасполучення та державні кордони. Українські авіакомпанії за рішенням уряду здійснять евакуацію українських громадян найближчим часом.