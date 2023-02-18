23-летний военный с помощью "свадебных" дронов ликвидировал более 500 россиян

23-летний военный Андрей с позывным "Скиба" рассказал, что ежедневно совершает около 50 вылетов и сбрасывает по ящику гранат на позиции окупантов. И помогают ему в этом те самые "свадебные" дроны DJI Mavic 3.

Украинский воин из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Скиба" стал кадровым военным еще до полномасштабной войны и научился руководить дронами в 2019 году. На "Мавики" он перешел уже позже.

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Почему "Мавики" так эффективны на передовой

"Мовики" помогают в разведке, корректировке огня и даже в ликвидации окупантов, сбрасывая гранаты с воздуха.

"Скиба" заверил, что "свадебные" дроны очень точное и эффективное оружие на передовой. Доказательством этого являются видеозаписи атак, снятые на камеры тех же "Мавиков". Дрон сбрасывает в русские окопы гранаты, взрывающиеся рядом с солдатами, уничтожая их или нанося серьезные ранения.

Помимо бомбардировки, DJI Mavic 3 помогает и в других операциях. Однажды с помощью такого квадрокоптера операторы помогли корректировать огонь группы пехоты ВСУ. Враги приближались к позиции на расстоянии 15-20 метров, а "Скиба" подсказывал украинским автоматчикам, куда стрелять.

В день на атаки из "Мавика" идет примерно ящик гранат

По словам Андрея, каждый день на воздушные атаки из дрона идет примерно ящик гранат, но иногда оператор теряет и несколько БПЛА. Летом "Скиба" проводил примерно 50 вылетов в день, а сейчас меньше, поскольку раньше темнеет.

Куча смертей на этих руках. Когда-то вел подсчет, но потом сбился и перестал. Но там уже гораздо больше 500, если не считать корректировки минометов и т.п., просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали,

– рассказал оператор.