Мавроди похоронят на деньги вкладчиков "МММ": названа дата похорон

Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят за деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Напомним, что Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет, вероятно, от сердечного приступа.

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном кладбище на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая жена, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", – рассказал адвокат Мавроди.

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Молохов пояснил, что, скорее всего, похороны Мавроди состоятся в субботу, 31 марта, однако не уточнил, где именно.

К слову, накануне сообщалось, что тело Сергея Мавроди уже 4 дня никто не забирает из московского морга.

Кто такой Сергей Мавроди? Известный российский мошенник, который был основателем крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ". Мавроди был осужден за мошенничество в крупных размерах, ведь нанес материальный ущерб 10-15 миллионам своих вкладчиков в середине 1990-х годов.