18:43
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мавроді поховають на гроші вкладників "МММ": названа дата похорону

558 Читать новость на русском
Похорон Сергія Мавроді
Похорон Сергія Мавроді / Фото з вільних мереж

Засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді поховають за гроші учасників другої піраміди, створеної ним у 2011 році.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на адвоката Олександра Молохова.

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 роки, ймовірно, від серцевого нападу.

"У нього були дуже погані відносини з братом, тому він відмовився ховати його на сімейному цвинтарі на Хованському кладовищі. Юридично організацію похорону взяла на себе його колишня дружина, а оплатила група учасників другої піраміди "МММ-2011", – розповів адвокат Мавроді.

Читайте також: Помер Сергій Мавроді: що відомо про засновника "МММ"

Молохов пояснив, що, швидше за все, похорон Мавроді відбудеться в суботу, 31 березня, проте не уточнив, де саме.

До слова, напередодні повідомлялося, що тіло Сергія Мавроді вже 4 дні ніхто не забирає з московського моргу.

Хто такий Сергій Мавроді? Відомий російський шахрай, який був засновником найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ". Мавроді був засуджений за шахрайство у великих розмірах, адже завдав матеріальної шкоди 10-15 мільйонам своїх вкладників у середині 1990-х років.

Теги: Новини Росії Сергій Мавроді Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук