Мавроді поховають на гроші вкладників "МММ": названа дата похорону

Засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді поховають за гроші учасників другої піраміди, створеної ним у 2011 році.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на адвоката Олександра Молохова.

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 роки, ймовірно, від серцевого нападу.

"У нього були дуже погані відносини з братом, тому він відмовився ховати його на сімейному цвинтарі на Хованському кладовищі. Юридично організацію похорону взяла на себе його колишня дружина, а оплатила група учасників другої піраміди "МММ-2011", – розповів адвокат Мавроді.

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Молохов пояснив, що, швидше за все, похорон Мавроді відбудеться в суботу, 31 березня, проте не уточнив, де саме.

До слова, напередодні повідомлялося, що тіло Сергія Мавроді вже 4 дні ніхто не забирає з московського моргу.

Хто такий Сергій Мавроді? Відомий російський шахрай, який був засновником найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ". Мавроді був засуджений за шахрайство у великих розмірах, адже завдав матеріальної шкоди 10-15 мільйонам своїх вкладників у середині 1990-х років.