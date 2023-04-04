На видео, которое опубликовали защитники, одна из этих машин выдержала прямое попадание сразу двух снарядов. 24 Канал.

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Экипаж выжил

В результате попаданий броневик таки получил повреждения, но сохранил жизнь военных, которые были внутри – они не пострадали.

Вот наш броневик. Это попадание прямое из танка. А это в нас попал ПТУР. Броня сожгла полностью. Шланги сожгли. Но экипаж остался целым,

– рассказал один из бойцов.

Бронемашина осталась условно целой после встречи с танковым снарядом и управляемой ракетой где-то под Бахмутом.

MRAP MaxxPro после встречи с двумя снарядами: видео

Важно! Бронеавтомобиль MRAP MaxxPro от американской компании Navistar International не раз спасал жизнь наших бойцов. Машина способна выдержать подрыв мины мощностью до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Характеристика MRAP MaxxPro