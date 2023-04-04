На видео, которое опубликовали защитники, одна из этих машин выдержала прямое попадание сразу двух снарядов. 24 Канал.
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Экипаж выжил
В результате попаданий броневик таки получил повреждения, но сохранил жизнь военных, которые были внутри – они не пострадали.
Вот наш броневик. Это попадание прямое из танка. А это в нас попал ПТУР. Броня сожгла полностью. Шланги сожгли. Но экипаж остался целым,
– рассказал один из бойцов.
Бронемашина осталась условно целой после встречи с танковым снарядом и управляемой ракетой где-то под Бахмутом.
MRAP MaxxPro после встречи с двумя снарядами: видео
Характеристика MRAP MaxxPro
- Броневик имеет инновационное бронирование 1 и 2 категории стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки, позволяющей сохранить членов экипажа и десантников.
- Листы корпуса машины закреплены с помощью болтов, что упрощает его ремонт, а в неких вариантах броня дополняется сеткой, чтоб ослабить действие кумулятивных снарядов.