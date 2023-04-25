Днепряне начали занимать очереди в McDonald's еще с утра до открытия ресторанов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Обратите внимание McDonald's меняет рецепты бургеров
McDonald's открылся в Днепре
На Слобожанском проспекте люди занимали очередь с самого утра. После небольших технических сложностей посетителей отпустили в ресторан. Однако позже начала раздаваться воздушная тревога.
Очереди возле ресторана / фото "Днепр оперативный"
На Слобожанском проспекте открыли McDonald's: смотрите видео
На опубликованных фото и видео можно увидеть, что очереди на McDrive на Победе – огромные.
Очереди на McDrive в Днепре: смотрите видео
Открытие McDonald's в Украине
- 28 марта в Одессе заработала часть ресторанов McDonald's. Они открылись впервые с начала полномасштабного вторжения. Первый ресторан открыли на Дерибасовской.
- Также McDonald's в Виннице возобновил свою работу 30 марта. Он заработал по адресу Хмельницкое шоссе, 114-К.
- В McDonald's сообщали, что перед тем, как принять решение, провели консультации со специалистами по безопасности, украинскими должностными лицами и поставщиками.
- Решение компании поприветствовали в МИД Украины. Дмитрий Кулеба заявлял, что это – политическое решение.
- Кстати, недавно сеть ресторанов McDonald's сообщила, что меняет рецепт большинства бургеров. В компании объяснили, что изменения будут направлены на повышение качества продукции.
- Чтобы сделать бургеры еще более качественными, в McDonald's планируют использовать более мягкие и более легкие булочки, добавить лук в котлеты непосредственно во время обжаривания, благодаря чему они станут более сочными. А в бургеры Big Mac планируют добавить еще больше соуса.