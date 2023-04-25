Днепряне начали занимать очереди в McDonald's еще с утра до открытия ресторанов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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McDonald's открылся в Днепре

На Слобожанском проспекте люди занимали очередь с самого утра. После небольших технических сложностей посетителей отпустили в ресторан. Однако позже начала раздаваться воздушная тревога.



Очереди возле ресторана / фото "Днепр оперативный"

На Слобожанском проспекте открыли McDonald's: смотрите видео

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что очереди на McDrive на Победе – огромные.

Очереди на McDrive в Днепре: смотрите видео

Важно! Во время воздушной тревоги рестораны не будут работать. На дверях заведения должен быть указан адрес ближайшего укрытия.

Открытие McDonald's в Украине