Дніпряни почали займати черги у McDonald's ще зранку до відкриття ресторанів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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McDonald's відкрився у Дніпрі

На Слобожанському проспекті люди займали чергу з самого ранку. Після невеликих технічних складностей відвідувачів пустили до ресторану. Однак згодом почала лунати повітряна тривога.



Черги біля ресторану / фото "Дніпро оперативний"

На Слобожанському проспекті відкрили McDonald's: дивіться відео

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що черги на McDrive на Перемозі – шалені.

Черги на McDrive у Дніпрі: дивіться відео

Важливо! Під час повітряної тривоги ресторани не працюватимуть. На дверях закладів має бути вказана адреса найближчого укриття.

Відкриття McDonald's в Україні