В Киеве уже работают 10 ресторанов McDonald's: где можно полакомиться бигмаками

В столице уже заработали 10 ресторанов McDonald's. Впрочем, вероятно, придется стоять в длинных очередях за вкусняшками.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Также, вероятно, теперь будут работать экспресс-окна и МакДрайв.

К теме Доставка от McDonald's появилась и на правом берегу Киева: где можно сделать заказ

Где в Киеве работают рестораны McDonald's

Проспект Гагарина, 2-А;

проспект Бажана, 3-Б;

улица Михаила Гришко, 7;

улица Теодора Драйзера, 4;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Броварской, 27;

проспект Академика Палладина, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонский, 26-А.

Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день,

– отметили в компании.

Напомним, что 20 сентября в Киеве произошло возобновление работы сети ресторанов McDonald's.

Первыми заработали McDelivery в трех ресторанах: проспект Бажана, 3в (метро Харьковская); улица Гришко, 7 (метро Позняки); проспект Гагарина, 2а (Дарница). В сети показали обновленные цены в меню.

Достойно внимания – В Киеве заработали 3 первых McDonald's: смотрите видео