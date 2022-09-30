В Киеве уже работают 10 ресторанов McDonald's: где можно полакомиться бигмаками
Источник:McDonald's
В столице уже заработали 10 ресторанов McDonald's. Впрочем, вероятно, придется стоять в длинных очередях за вкусняшками.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. Также, вероятно, теперь будут работать экспресс-окна и МакДрайв.
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Где в Киеве работают рестораны McDonald's
- Проспект Гагарина, 2-А;
- проспект Бажана, 3-Б;
- улица Михаила Гришко, 7;
- улица Теодора Драйзера, 4;
- Вышгородская улица, 33-А;
- улица Большая Васильковская, 22;
- проспект Броварской, 27;
- проспект Академика Палладина, 7-А;
- проспект Леся Курбаса, 19-А;
- проспект Оболонский, 26-А.
Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день,
– отметили в компании.
Напомним, что 20 сентября в Киеве произошло возобновление работы сети ресторанов McDonald's.
Первыми заработали McDelivery в трех ресторанах: проспект Бажана, 3в (метро Харьковская); улица Гришко, 7 (метро Позняки); проспект Гагарина, 2а (Дарница). В сети показали обновленные цены в меню.
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