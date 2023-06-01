Заведение было закрыто с начала полномасштабного вторжения России. Теперь возле McDonald's собираются большие очереди любителей фаст-фуда.
Обратите внимание McDonald's меняет рецепты бургеров
В Кривом Роге снова заработал McDonald's
Как рассказал глава городской военной администрации города Александр Вилкул, ресторан открыли в 55 километрах от вражеских позиций.
Ближе, чем где бы то ни было. Знаю, как непросто давалось решение, поскольку у транснациональных корпораций свои принципы безопасности,
– отметил он.
Вилкул поблагодарил компанию McDonald's и назвал открытие заведения в городе "еще одним символом нормальной мирной жизни".
"Той, за которую воюет Украина. Слава ВСУ! Победа обязательно будет за нами!" – добавил он.
McDonald's заработал в Кривом Роге / фото Александра Вилкула
Где еще открыли McDonald's: последние новости
- 25 апреля открытия заведений McDonald's наконец-то дождались жители Днепра. Так, на Слобожанском проспекте люди занимали очередь с самого утра. После небольших технических сложностей посетителей пустили в ресторан.
- 28 марта в Одессе заработала часть ресторанов McDonald's. Они открылись впервые с начала полномасштабного вторжения.
- К тому же McDonald's в Виннице возобновил свою работу 30 марта.
Напомним, что McDonald's меняет рецепт большинства бургеров. В компании объяснили, что изменения будут направлены на повышение качества продукции. Так, в компании планируют использовать еще более мягкие и более легкие булочки, добавить лук в котлеты непосредственно во время обжарки, благодаря чему они станут более сочными. А в бургеры Big Mac планируют добавить еще больше соуса.