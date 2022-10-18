McDonald's возобновил работу 4 ресторанов во Львове

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжает возобновлять свою работу в Украине. 18 октября стало известно об открытии четырех заведений во Львове.

Отметим, что об открытии четырех заведений McDonald's во Львове накануне сообщили на официальной странице сети в твитере. Впоследствии публикация исчезла, что могло быть связано с тем, что в день открытия по всей Украине прозвучала воздушная тревога.

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Какие заведения McDonald's во Львове уже работают

На сайте сети ресторанов сообщили, что во Львове заработали заведения по таким адресам:

проспект Шевченко, 7

проспект Черновола, 12

проспект Свободы, 35

село Сокольники, улица Стрыйская, 30 А



На сайте опубликовали адреса заведений McDonald's, которые работают / Скриншот

Напомним, что в тизерной публикации, намекавшей на открытие заведений, речь шла о ресторане на проспекте Свободы возле Оперного театра. Но, как выяснилось, сеть решила порадовать всех львовян и гостей города.

Во Львове выстроились очереди

Заведения работают как для посещения гостей, так и для доставки. Так что переполоха, который наблюдался в Киеве в первый день, не будет.

Как отметил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, он не думал, что открытие McDonald's будет столь важно для львовян. В то же время он подчеркнул, что заведение никуда не денется. Такими словами он прокомментировал "просто Армагеддон на Черновола"​. Депутат также добавил, что движение по Липинскому практически стоит. Это означает, что многие желающие также посетить McDrive.

На проспекте Шевченко также очереди. С журналистами 24 канала поделились фотографиями, на которых видно людей, стоящих возле заведения​. Известно, что это лишь часть желающих полакомиться вкусностями, которых ожидали почти 8 месяцев. Остальные посетители – уже внутри McDonald's.



Возле заведения на проспекте Шевченко тоже очередь / Фото Романа Хемича



Некоторые посетители уже попали в самое заведение / Фото Филоненко Олеси

Поскольку за своим заказом можно прийти лично, курьеров возле ресторанов быстрого питания нет. Да и в самих сервисах по доставке заведения не доступны для заказа в них блюд.

Напомним, что 20 сентября первые заведения McDonald's открыли свои двери для посетителей на Левом берегу в Киеве. Сначала они работали только на доставку в сотрудничестве с Glovo. Заметим, что заказов было настолько много, что ожидать желанных вкусностей приходилось чуть ли не часами.

Справедливости ради заметим, в чем важность возвращения McDonald's в Украину. Это один из сигналов о том, что ситуация в стране и ее экономике стабилизируется. Но мы напоминаем, что с открытием ресторанов быстрого питания риски ракетных атак никуда не исчезли. Помните, что в случае воздушной тревоги следует отправляться к укрытию и находиться там до отбоя.

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