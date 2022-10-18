McDonald's возобновил работу 4 ресторанов во Львове
Источник:McDonald's
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжает возобновлять свою работу в Украине. 18 октября стало известно об открытии четырех заведений во Львове.
Отметим, что об открытии четырех заведений McDonald's во Львове накануне сообщили на официальной странице сети в твитере. Впоследствии публикация исчезла, что могло быть связано с тем, что в день открытия по всей Украине прозвучала воздушная тревога.
Читайте также Превысили довоенные: стали известны цены в McDonald's
Какие заведения McDonald's во Львове уже работают
На сайте сети ресторанов сообщили, что во Львове заработали заведения по таким адресам:
- проспект Шевченко, 7
- проспект Черновола, 12
- проспект Свободы, 35
- село Сокольники, улица Стрыйская, 30 А
На сайте опубликовали адреса заведений McDonald's, которые работают / Скриншот
Напомним, что в тизерной публикации, намекавшей на открытие заведений, речь шла о ресторане на проспекте Свободы возле Оперного театра. Но, как выяснилось, сеть решила порадовать всех львовян и гостей города.
Во Львове выстроились очереди
Как отметил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, он не думал, что открытие McDonald's будет столь важно для львовян. В то же время он подчеркнул, что заведение никуда не денется. Такими словами он прокомментировал "просто Армагеддон на Черновола". Депутат также добавил, что движение по Липинскому практически стоит. Это означает, что многие желающие также посетить McDrive.
На проспекте Шевченко также очереди. С журналистами 24 канала поделились фотографиями, на которых видно людей, стоящих возле заведения. Известно, что это лишь часть желающих полакомиться вкусностями, которых ожидали почти 8 месяцев. Остальные посетители – уже внутри McDonald's.
Возле заведения на проспекте Шевченко тоже очередь / Фото Романа Хемича
Некоторые посетители уже попали в самое заведение / Фото Филоненко Олеси
Поскольку за своим заказом можно прийти лично, курьеров возле ресторанов быстрого питания нет. Да и в самих сервисах по доставке заведения не доступны для заказа в них блюд.
Напомним, что 20 сентября первые заведения McDonald's открыли свои двери для посетителей на Левом берегу в Киеве. Сначала они работали только на доставку в сотрудничестве с Glovo. Заметим, что заказов было настолько много, что ожидать желанных вкусностей приходилось чуть ли не часами.
Справедливости ради заметим, в чем важность возвращения McDonald's в Украину. Это один из сигналов о том, что ситуация в стране и ее экономике стабилизируется. Но мы напоминаем, что с открытием ресторанов быстрого питания риски ракетных атак никуда не исчезли. Помните, что в случае воздушной тревоги следует отправляться к укрытию и находиться там до отбоя.
Достойно внимания – раньше в России открыли свой "аналоговнетный" McDonald's: смотрите видео