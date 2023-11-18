В столице на эвакуаторе задымился суперкар: McLaren 720S за 300 тысяч долларов

Сетью распространяется видео, как элитное британское авто McLaren 720S дымит прямо на эвакуаторе. Это один из самых быстрых автомобилей, который может разгоняться 100 километров в час всего за 2,9 секунды.

Отметим, что этот суперкар в целом может развить скорость до 340 километров в час. О том, что этот элитный автомобиль оказался на эвакуаторе и начал дымить, сообщает 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграм-каналы.

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McLaren задымился на эвакуаторе

Важно, что заметили автомобиль в Киеве на одной из многополосных дорог столицы. По состоянию на вечер 18 ноября причины задымления машины за 300 000 тысяч долларов неизвестны.

Элитный автомобиль дымит на эвакуаторе в Киеве: смотрите видео из сети

В то же время журналисты 24 Канала нашли в TikTok среди видео, опубликованных пользователем с ником luxcars.kyiv, ролик за сентябрь 2023 года. На нем McLaren 720S разгоняется и несется по одной из киевских магистралей.

А я думаю, какая зараза гоняет, что спать невозможно. И по автобусной полосе,

– отмечают пользователи TikTok в комментариях.

Мы не можем утверждать, что это один и тот же суперкар, однако таких дорогих автомобилей в Украине действительно немного. Как отмечают журналисты "Фокус", соответствующие авто несколько раз замечали, кроме столицы, также в Одессе.

Как McLaren 720S гонял по Киеву в сентябре: видео пользователя luxcars.kyiv из TikTok

В конце лета в США автомобиль McLaren, но модели 765 LT, загорелся во время медленного движения по узкой дороге. Этот суперкар имеет схожие характеристики до McLaren 720S, но стоит около 500 тысяч долларов.

Добавим в заключение, что купе и кабриолет McLaren 720S выпускали с 2017 по 2023 год. Он имеет 4-литровый двигатель и V8 Twin-Turbo систему, эквивалентную 720 лошадиным силам.