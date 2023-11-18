Зазначимо, що цей суперкар загалом може розвинути швидкість до 340 кілометрів на годину. Про те що ця елітна автівка опинилась на евакуаторі та почала диміти, інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.
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McLaren задимів на евакуаторі
Важливо, що помітили автомобіль у Києві на одній з багатосмугових доріг столиці. Станом на вечір 18 листопада причини задимлення машини за 300 000 тисяч доларів – невідомі.
Елітне авто димить на евакуаторі у Києві: дивіться відео з мережі
Водночас журналісти 24 Каналу знайшли в TikTok серед відео, що опублікував користувач з ніком luxcars.kyiv, ролик за вересень 2023 року. На ньому McLaren 720S розганяється та мчить по одній з київських магістралей.
А я думаю, яка зараза ганяє, що спати неможливо. І по автобусній смузі,
– зазначають користувачі TikTok у коментарях.
Ми не можемо стверджувати, що це один і той самий суперкар, однак таких дорогих автівок в Україні справді небагато. Як зазначають журналісти видання "Фокус", відповідні авто декілька разів помічали, окрім столиці, також в Одесі.
Як McLaren 720S ганяв по Києву у вересні: відео користувача luxcars.kyiv з TikTok
Додамо наостанок, що купе і кабріолет McLaren 720S випускали з 2017 по 2023 рік. Він має 4-літровий двигун та V8 Twin-Turbo систему, що еквівалентна 720 кінським силам.