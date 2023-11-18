Зазначимо, що цей суперкар загалом може розвинути швидкість до 340 кілометрів на годину. Про те що ця елітна автівка опинилась на евакуаторі та почала диміти, інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

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McLaren задимів на евакуаторі

Важливо, що помітили автомобіль у Києві на одній з багатосмугових доріг столиці. Станом на вечір 18 листопада причини задимлення машини за 300 000 тисяч доларів – невідомі.

Елітне авто димить на евакуаторі у Києві: дивіться відео з мережі

Водночас журналісти 24 Каналу знайшли в TikTok серед відео, що опублікував користувач з ніком luxcars.kyiv, ролик за вересень 2023 року. На ньому McLaren 720S розганяється та мчить по одній з київських магістралей.

А я думаю, яка зараза ганяє, що спати неможливо. І по автобусній смузі,

– зазначають користувачі TikTok у коментарях.

Ми не можемо стверджувати, що це один і той самий суперкар, однак таких дорогих автівок в Україні справді небагато. Як зазначають журналісти видання "Фокус", відповідні авто декілька разів помічали, окрім столиці, також в Одесі.

Як McLaren 720S ганяв по Києву у вересні: відео користувача luxcars.kyiv з TikTok

Наприкінці літа у США автомобіль McLaren, але моделі 765 LT, загорівся під час повільного руху вузькою дорогою. Цей суперкар має схожі характеристики до McLaren 720S, але вартує близько 500 тисяч доларів.

Додамо наостанок, що купе і кабріолет McLaren 720S випускали з 2017 по 2023 рік. Він має 4-літровий двигун та V8 Twin-Turbo систему, що еквівалентна 720 кінським силам.