Мечта на озере Комо: интерьер квартиры итальянского дизайнера
Что особенного в доме известного итальянского дизайнера интерьеров Стефано Гвидотти.
Обустраивая собственный дом с невероятным видом на озеро Комо в Италии Стефано Гвидотти не сдерживал своего желания экспериментировать с материалами.
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Дизайнер является арт-директором итальянского бренда Baxter и знаменит фанатичным увлечением хроматическими цветами.
К собственному дому он относится, как к идеальному месту, где можно "высказаться" и это можно делать бесконечно.
Гвидотти постоянно дополняет интерьер тем, что привозит из зарубежных поездок.
Итальянский дизайнер Стефано Гвидотти обустроил собственное жилье самостоятельно
Его любовь к коллекционированию предметов переросла в прямое противостояние с одержимостью порядком. Баланс между этими двумя крайностями он пытается установить, наполняя дом полными и пустыми пространствами.
Интерьер помещения итальянского дизайнера Стефано Гвидотти: смотрите фото