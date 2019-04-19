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      Мечта на озере Комо: интерьер квартиры итальянского дизайнера

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      Интерьер дома итальянского дизайнера Стефано Гвидотти
      Интерьер дома итальянского дизайнера Стефано Гвидотти / Mads Mogensen

      Что особенного в доме известного итальянского дизайнера интерьеров Стефано Гвидотти.

      Обустраивая собственный дом с невероятным видом на озеро Комо в Италии Стефано Гвидотти не сдерживал своего желания экспериментировать с материалами.

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      Дизайнер является арт-директором итальянского бренда Baxter и знаменит фанатичным увлечением хроматическими цветами.

      К собственному дому он относится, как к идеальному месту, где можно "высказаться" и это можно делать бесконечно.

      Гвидотти постоянно дополняет интерьер тем, что привозит из зарубежных поездок.

      дизайн інтерєр дизайнер Італія Комо
      Итальянский дизайнер Стефано Гвидотти обустроил собственное жилье самостоятельно

      Его любовь к коллекционированию предметов переросла в прямое противостояние с одержимостью порядком. Баланс между этими двумя крайностями он пытается установить, наполняя дом полными и пустыми пространствами.

      Интерьер помещения итальянского дизайнера Стефано Гвидотти: смотрите фото

       

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      Теги: Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: Interior
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