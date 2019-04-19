Мрія на озері Комо: інтер'єр помешкання італійського дизайнера

Що особливого у помешканні відомого італійського дизайнера інтер'єрів Стефано Ґвідотті.

Облаштовуючи власний дім з неймовірним виглядом на озеро Комо в Італії Стефано Ґвідотті не стримував свого бажання експериментувати з матеріалами.

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Дизайнер є арт-директором італійського бренду Baxter і знаменитий фанатичним захопленням хроматичними кольорами.

До власного помешкання він ставиться, як до ідеального місця, де можна "висловитись" і це можна робити безкінечно.

Ґвідотті постійно доповнює інтер'єр тим, що привозить із закордонних поїздок.



Італійський дизайнер Стефано Ґвідотті облаштував власне помешкання самотужки

Його любов до колекціонування предметів переросла у пряме протистояння з одержимістю порядком. Баланс між цими двома крайнощами він намагається встановити, наповнюючи дім повними та порожніми просторами.

Інтер'єр помешкання італійського дизайнера Стефано Ґвідотті: дивіться фото