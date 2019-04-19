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      Мрія на озері Комо: інтер'єр помешкання італійського дизайнера

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      Інтер'єр будинку італійського дизайнера Стефано Ґвідотті
      Інтер'єр будинку італійського дизайнера Стефано Ґвідотті / Mads Mogensen

      Що особливого у помешканні відомого італійського дизайнера інтер'єрів Стефано Ґвідотті.

      Облаштовуючи власний дім з неймовірним виглядом на озеро Комо в Італії Стефано Ґвідотті не стримував свого бажання експериментувати з матеріалами.

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      Дизайнер є арт-директором італійського бренду Baxter і знаменитий фанатичним захопленням хроматичними кольорами.

      До власного помешкання він ставиться, як до ідеального місця, де можна "висловитись" і це можна робити безкінечно.

      Ґвідотті постійно доповнює інтер'єр тим, що привозить із закордонних поїздок.

      дизайн інтерєр дизайнер Італія Комо
      Італійський дизайнер Стефано Ґвідотті облаштував власне помешкання самотужки

      Його любов до колекціонування предметів переросла у пряме протистояння з одержимістю порядком. Баланс між цими двома крайнощами він намагається встановити, наповнюючи дім повними та порожніми просторами.

      Інтер'єр помешкання італійського дизайнера Стефано Ґвідотті: дивіться фото

       

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      Теги: Ідеї для інтер'єру Дизайн Новини нерухомості світу Новини нерухомості
      Джерело: Interior
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