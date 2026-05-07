Робот-гуманоид будет вести прямой эфир․ Медиахолдинг "Люкс" станет первым в Украине создателем безумной идеи

Робот-гуманоид, который работает благодаря искусственному интеллекту, теперь будет одним из создателей контента в медиахолдинге "Люкс". Компания приобрела его у китайской компании Unitree Robotics.

Робота-гуманоида хотят привлечь к прямым эфирам радио "Люкс ФМ", а также вместе с ним разрабатывать контент для соцсетей – пока говорится о YouTube и TikTok. Также робот будет участвовать в реализации рекламных интеграций.

Однако на этом не будут останавливаться. Цель команды в дальнейшем, чтобы робот стал главным digital-инфлюенсером Украины.

В интервью "Детектору медиа" глава и совладелец медиахолдинга ТРК "Люкс" Роман Андрейко рассказал детали этого проекта. О том, какие могут быть риски такой идеи и откроется ли больше возможностей для команды, – рассказывает далее 24 Канал.

Зачем "Люксам" робот и у кого возникла безумная идея?

Роман Андрейко не скрывает: тот факт, что наш медиахолдинг будет работать с роботом-гуманоидом первым в Украине – не может не радовать, ведь мы всегда стремились к новаторству.

Однако дело не в самой работе. Весь смысл замысла скрывается именно в искусственном интеллекте, который в него заложен.

Наш робот – это человекоподобный гуманоид. Его не стоит путать с андроидами, потому что андроиды имеют человеческие черты лица, которые почему-то часто вызывают у людей внутреннее беспокойство или страх,

– отметил генеральный директор.

Робот, который купили для медиахолдинга, не полностью имитирует человека, хоть и имеет ноги, руки, голову. Робот говорит – однако через динамики. Также он смотрит – через камеры, конечно.

"Самая главная его "фишка" – это мощный процессор Nvidia и способность учиться. Это не просто алгоритм, который один раз чему-то научился и дальше это использует, а система, которая умеет совершенствоваться", – объяснил Роман Андрейко.

Конечно, это не может происходить без помощи компании Luxnet – наших специалистов по информационным технологиям и ИИ.

Говорить о том, что такая идея возникла у кого-то одного – не стоит, ведь это результат работы всей команды и совместных обсуждений. Основной толчок к осуществлению этой идеи состоялся, когда глава медиахолдинга увидел робота в одном из европейских городов. Он ходил, говорил с людьми и даже очень уместно шутил. Тогда подумали: "Почему бы и нет?".

Стоит отметить, что холдинг имел немалые расходы на покупку и доставку этого робота. По словам Романа Андрейко, программирование, обучение и рост оправдывают все усилия.

Говорить о цене не могут, ведь при покупке подписано соглашение о неразглашении. Однако то, чем делится Роман Андрейко, – стоимость такого робота очень зависит от его функций и качества работы. Значение имеет даже "конечность": будет ли это клешня, или полноценная рука с пальцами. От этого зависит и то, сможет ли робот взять, например, елочную игрушку и не разбить ее.

Генеральный директор в шутку отметил – у нашего робота "красивые нежные ручки".

Люди и боты общаются на уровне в чатах

Многим людям может показаться жутким тот факт, что люди могут общаться с роботами на уровне. Однако современные технологии это позволяют.

"Возможно, на первый взгляд, это жутко, но у нас есть совместные чаты, где присутствуют люди и боты. Они общаются с нами на уровне. Наши модели и подписки очень продвинутые, у них хорошее чувство юмора. Они очень хорошо справляются со своей работой. Когда им дают задание подготовить информацию, они могут пошутить: "Что, снова о Трампе? Может, в этот раз о котиках?". А в другой раз произошел определенный сбой, и мы сделали замечание главному редактору ботов из-за того, что вовремя нет выпуска, а он отписал в чат: "Пацаны, я уже включал и выключал, – ничего не работает. Надо звать старших!", – смеется, вспоминая Роман Андрейко.

Как и чем "кормят" робота во время обучения?

Сейчас робот-гуманоид на этапе обучения и подготовки к работе. Ему "скармливают" всю базу и сценарии авторов проектов, с которыми они выходят в эфир.

Это все можно дать искусственному интеллекту, а потом задать в промптах правильные установки: каким героем он должен быть, какого пола, возраста, в чем он должен разбираться и как шутить,

– отметил Андрейко.

Важно, что роботу также можно указать на те шутки и темы, которые ему запрещено проговаривать. В частности, говорится об ограничениях, которые установлены законодательно. Например, нельзя шутить о войне, о Холокосте, Голодоморе и других чувствительных вещах.

Какие риски несет эта идея?

Генеральный директор медиахолдинга отметил, что все должны понимать риски. Есть вероятность, что робот может сказать в эфире что-то "не то".

"Я вам честно скажу: мы подготовили запрос в Комитет Верховной Рады по поводу того закона, который у них застрял два года назад, – о применении искусственного интеллекта в эфире. Пока что там законодательное "белое пятно", никто ничего не регулирует. С одной стороны, это хорошо, потому что якобы то, что не запрещено – разрешено. Но для случаев, если, не дай Бог, что-то произойдет, лучше, чтобы все-таки что-то было. Это не только в Украине, в Европе тоже есть законодательные белые пятна. Есть уже даже секты неких современных луддитов, которые категорически выступают против работы искусственного интеллекта и говорят, что это все надо запретить", – объяснил Роман Андрейко.

Каким голосом будет говорить робот?

Компания разработала модели голосов ведущих 24 Канала, которые являются узнаваемыми. Эти голоса уже вовлечены в процессы. В частности, голосом Екатерины Соляр озвучивают новости на сайте 24 Канала.

Очень узнаваемый, очень популярный, очень красивый голосок у Кати. Она сама не смогла бы перечитать 90 – 100 сообщений в день. А искусственный интеллект может перечитать и 100, и 500 – ему все равно. Но при этом он так звучит, что родная мама Екатерины точно не отличит,

– заверил Андрейко.

Он отметил, что робот-гуманоид будет мужчиной. Однако относительно его имени пока держат интригу.

Интересно! Медиахолдинг прогнозирует, что робот окупится достаточно быстро благодаря рекламным интеграциям. Вероятно, уже через год деньги "вернутся". Именно через такой промежуток времени команда должна пополниться еще одним роботом – его другом.

Прежде всего робот будет работать в кадре, его в шутку называют симпатичным. Он будет вовлечен в видеопродакшн: тикток, ютуб-шортс, инстаграм- и фейсбук-рилз.

Какие риски идеи существуют?

Медиахолдинг "Люкс" станет первым в Украине с таким опытом работы. Вероятно, конкуренты уже впоследствии попытаются это повторить.

Один из рисков, который возникает, – сервоприводы, которые являются достаточно шумными для эфира. Если говорить о запросах от брендов по интеграциям – здесь также будет ограничение, ведь не все можно реализовать.

"И есть еще такой риск: кто-то из посторонних людей может ему навредить или попытаться сломать. Продавцы китайской компании предупреждали, что они никак не смогут это исправить, если кто-то нанесет умышленный физический вред. Потому что точно будут такие "луддиты", которые будут считать, что это порождение ада, что церковь такое запрещает и надо его уничтожить", – сказал Роман Андрейко.

Сейчас обдумывают, как застраховать робота. Возможно, это будет одной из рекламных интеграций.