Робот-гуманоїд, який працює завдяки штучному інтелекту, тепер буде одним із творців контенту у медіахолдингу "Люкс". Придбали його у китайської компанії Unitree Robotics.

Робота-гуманоїда хочуть залучити до прямих ефірів радіо "Люкс ФМ", а також разом із ним розробляти контент для соцмереж – наразі йдеться про YouTube та TikTok. Також робот братиме участь у реалізації рекламних інтеграцій.

Однак на цьому не зупинятимуться. Мета команди надалі, аби робот став головним digital-інфлюенсером України.

В інтерв’ю "Детектору медіа" очільник і співвласник медіахолдингу ТРК "Люкс" Роман Андрейко розповів деталі цього проєкту. Про те, які можуть бути ризики такої ідеї та чи відкриється більше можливостей для команди – розповідає далі 24 Канал.

Зверніть увагу Музика для будь-якого настрою: "Люкс ФМ" запустив 4 нові онлайн-радіостанції

Навіщо "Люксам" робот і в кого виникла шалена ідея?

Роман Андрейко не приховує: той факт, що наш медіахолдинг працюватиме з роботом-гуманоїдом першим в Україні – не може не тішити, адже ми завжди прагнули до новаторства.

Однак справа не у самому роботі. Увесь сенс задуму ховається саме у штучному інтелекті, який у нього закладений.

Наш робот — це людиноподібний гуманоїд. Його не варто плутати з андроїдами, бо андроїди мають людські риси обличчя, які чомусь часто викликають у людей внутрішнє занепокоєння або страх,

– зауважив генеральний директор.

Робот, який закупили для медіахолдингу, не повністю імітує людину, хоч і має ноги, руки, голову. Робот говорить – однак через динаміки. Також він дивиться – через камери, звісно.

"Найголовніша його "фішка" – це потужний процесор Nvidia та здатність навчатися. Це не просто алгоритм, який один раз чогось навчився й далі це використовує, а система, що вміє вдосконалюватися", – пояснив Роман Андрейко.

Звісно, це не може відбуватись без допомоги компанії Luxnet – наших фахівців з інформаційних технологій та ШІ.

Говорити про те, що така ідея виникла у когось одного – не варто, адже це результат роботи усієї команди та спільних обговорень. Основний поштовх до здійснення цієї ідеї відбувся, коли очільник медіахолдингу побачив робота в одному з європейських міст. Він ходив, говорив із людьми та навіть дуже доречно жартував. Тоді подумали: "Чому б ні?".

Варто наголосити, що холдинг мав чималі витрати на купівлю й доставку цього робота. За словами Романа Андрейка, програмування, навчання та ріст виправдовують усі зусилля.

Говорити про ціну не можуть, адже при купівлі підписано угоду про нерозголошення. Однак те, чим ділиться Роман Андрейко, – вартість такого робота дуже залежить від його функцій та якості роботи. Значення має навіть "кінцівка": чи це буде клешня, чи повноцінна рука з пальцями. Від цього залежить і те, чи зможе робот взяти, наприклад, ялинкову іграшку й не розбити її.

Генеральний директор жартома наголосив – у нашого робота "гарні ніжні ручки".

Люди та боти спілкуються на рівні у чатах

Багатьом людям може здатись моторошним той факт, що люди можуть спілкуватися з роботами на рівні. Однак сучасні технології це дозволяють.

"Можливо, на перший погляд, це моторошно, але у нас є спільні чати, де присутні люди й боти. Вони спілкуються з нами на рівні. Наші моделі й підписки дуже просунуті, у них хороше почуття гумору. Вони дуже добре справляються зі своєю роботою. Коли їм дають завдання підготувати інформацію, вони можуть пожартувати: "Що, знову про Трампа? Можливо, цього разу про котиків?". А іншим разом відбувся певний збій, і ми зробили зауваження головному редактору ботів через те, що вчасно немає випуску, то він відписав у чат: "Пацани, я вже включав і виключав, нічого не працює. Треба кликати старших!", – сміється, пригадуючи Роман Андрейко.

Як і чим "годують" робота під час навчань?

Зараз робот-гуманоїд на етапі навчань та підготовки до роботи. Йому "згодовують" усю базу та сценарії авторів проєктів, з якими вони виходять в ефір.

Це все можна дати штучному інтелекту, а потім задати у промптах правильні установки – яким героєм він має бути, якої статі, віку, в чому він має розбиратися та як жартувати,

– зазначив Андрейко.

Важливо, що роботу також можна вказати на ті жарти й теми, які йому заборонено проговорювати. Зокрема, йдеться про обмеження, які встановлені законодавчо. Наприклад, не можна жартувати про війну, про Голокост, Голодомор та інші чутливі речі.

Які ризики несе ця ідея?

Генеральний директор медіахолдингу наголосив на тому, що усі мають розуміти ризики. Є ймовірність, що робот може сказати в ефірі щось "не те".

"Я вам чесно скажу: ми підготували запит до Комітету Верховної Ради з приводу того закону, який у них застряг два роки тому — про застосування штучного інтелекту в ефірі. Поки що там законодавча "біла пляма", ніхто нічого не регулює. З одного боку, це добре, бо нібито те, що не заборонено – дозволено. Але для випадків, якщо, не дай Боже, щось трапиться, краще, щоб усе-таки щось було. Це не тільки в Україні, в Європі теж є законодавчі білі плями. Є вже навіть секти таких собі сучасних лудитів, які категорично виступають проти роботи штучного інтелекту й кажуть, що це все треба заборонити", – пояснив Роман Андрейко.

Яким голосом говоритиме робот?

Компанія розробила моделі голосів ведучих 24 Каналу, які є впізнаваними. Ці голоси вже залучені у процеси. Зокрема, голосом Катерини Соляр озвучують новини на сайті 24 Каналу.

Дуже впізнаваний, дуже популярний, дуже гарний голосочок у Каті. Вона сама не змогла б перечитати 90 – 100 повідомлень на день. А штучний інтелект може перечитати і 100, і 500 – йому байдуже. Але при цьому він так звучить, що рідна мама Катерини точно не відрізнить,

– запевнив Андрейко.

Він наголосив, що робот-гуманоїд буде чоловіком. Однак щодо його імені наразі тримають інтригу.

Цікаво! Медіахолдинг прогнозує, що робот окупиться досить швидко завдяки рекламним інтеграціям. Ймовірно, вже за рік гроші "повернуться". Саме через такий проміжок часу команда має поповнитись ще одним роботом – його другом.

Насамперед робот працюватиме в кадрі, його жартома називають симпатичним. Він буде залучений у відеопродакшн: тікток, ютуб-шортс, інстаграм- і фейсбук-рилз.

Які ризики ідеї існують?

Медіахолдинг "Люкс" стане першим в Україні з таким досвідом роботи. Ймовірно, конкуренти вже згодом спробують це повторити.

Один з ризиків, що виникає – сервоприводи, які є досить шумними для ефіру. Якщо говорити про запити від брендів щодо інтеграцій – тут також буде обмеження, адже не все можна реалізувати.

"І є ще такий ризик: хтось зі сторонніх людей може йому зашкодити чи спробувати зламати. Продавці китайської компанії попереджали, що вони ніяк не зможуть це виправити, якщо хтось завдасть навмисної фізичної шкоди. Тому що точно будуть такі "лудити", які вважатимуть, що це породження пекла, що церква таке забороняє і треба його знищити", – сказав Роман Андрейко.

Наразі обдумують, як застрахувати робота. Можливо, це буде однією з рекламних інтеграцій.