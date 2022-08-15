Алгоритмы музыкальных платформ будут предлагать вам все, что по мнению робота наиболее подходит к тому контенту, который вы слушали. Об этом 24 каналу рассказал медиаэксперт Денис Путинцев.
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Почему алгоритмы предлагают русский контент
Не надо во всем искать предательство, как мы любим это делать, потому что здесь исключительно экономика работает и социум.
– объяснил медиаэксперт.
По его мнению, это обусловлено тем, что, например, десятилетиями все постсоветское пространство покрывало офис в Москве. Это был только экономический подход.
Сейчас наши европейские и американские партнеры просто не успевают за тем, чтобы перепрофилировать и локализовать контент для Украины,
– заметил Путинцев.
В качестве примера медиаэксперт привел сервис Spotify, являющийся лидером по прослушиваниям и загрузкам. Это обусловлено тем, что платформа предоставляет много бесплатного контента, который не фильтруется и не локализуется. Также он отметил, что люди, которые не готовы платить за качественный контент – менее социально ответственны.
А вот в YouTube Music, принадлежащем компании Google, присутствует самая большая часть украинского музыкального контента. Это объясняется тем, что в Украине есть представительство компании и люди, ответственные за локализацию контента.
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Запрет русской музыки в Украине: другие новости
- В Украине решили запретить русскую музыку в общественных местах. Также запрещается ретранслировать ее в СМИ. Депутаты Верховной Рады уже одобрили соответствующий законопроект. Правительство также решило создать перечень артистов страны-оккупанта, на которых не распространяется запрет. Речь идет о тех музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию россии против Украины.
- Целью этого закона является также развитие украинского музыкального контента через увеличение квот на радио, а также внедрение понятия национального музыкального продукта, который в будущем будет поддерживаться грантами Украинского культурного фонда.
- Тернопольский городской совет принял решение запретить уличным музыкантам исполнять песни российских исполнителей еще до принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой. Таким образом власти города хотели предотвратить конфликты, которые могут возникнуть из-за подобных попыток.
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