Алгоритми музичних платформ будуть пропонувати вам все, що на думку робота найбільше підходить до того контенту, який ви слухали. Про це 24 каналу розповів медіаексперт Денис Путінцев.

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Чому алгоритми пропонують російський контент

Не треба в усьому шукати зраду, як ми любимо це робити, тому що тут виключно економіка працює і соціум,

– пояснив медіаексперт.

На його думку, це зумовлено тим, що, наприклад, десятиріччями весь пострадянський простір покривав офіс у москві. Це був виключно економічний підхід.

Зараз наші європейські та американські партнери просто не встигають за тим, щоб перепрофілювати та локалізувати контент для України,

– зауважив Путінцев.

Як приклад медіаексперт навів сервіс Spotify, який є лідером за прослуховуваннями та завантаженнями. Це зумовлено тим, що платформа надає багато безоплатного контенту, який не фільтрується та не локалізується. Також він зауважив, що люди, які не готові платити за якісний контент – менш соціально відповідальні.

А от в YouTube Music, який належить компанії Google, присутня найбільша частка українського музичного контенту. Це пояснюється тим, що в Україні є представництво компанії та люди, відповідальні за локалізацію контенту.

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Заборона російської музики в Україні: інші новини

В Україні вирішили заборонити російську музику в громадських місцях. Також забороняється ретранслювати її в медіа. Депутати Верховної Ради вже схвалили відповідний законопроєкт. Уряд також вирішив створити перелік артистів країни-окупантки, на яких не поширюється заборона. Йдеться про тих музичних виконавців, які засуджують збройну агресію росії проти України.

Цей закон має на меті також розвиток українського музичного контенту через збільшення квот на радіо, а також через запровадження поняття національного музичного продукту, який в майбутньому підтримуватиметься грантами Українського культурного фонду.

Тернопільська міська рада прийняла рішення заборонити вуличним музикантам виконувати пісні російських виконавців, ще до ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою. У такий спосіб влада міста хотіла запобігти конфліктам, які можуть виникнути через подібні спроби.

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