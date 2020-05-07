"Улучшения" от Минздрава: могут ли свернуть медреформу

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Однако изменения, предсказуемо, удовлетворили не всех: в Минздраве уже заявили, что собираются "исправлять ошибки" предыдущей власти.

О чем именно идет речь и означает ли это остановку реформы здравоохранения – выясняет сайт 24 канала.

Что известно о возможном сворачивании реформы?

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о необходимости внесения изменений в существующую модель медицинской реформы. А министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал изменения в финансировании медицинских учреждений с 1 июня.

Минздрав срочно готовит изменения в ряд правовых актов. В которых будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из государственного бюджета не менее, чем в 2019 году,

– отмечал Степанов на брифинге 5 мая.

По его словам, с июня будут финансироваться дополнительно следующие пакеты: первичная, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях и четыре пакета для лечения COVID-19. Все финансирование будет идти через НСЗУ.

Это противоречит условиям второго этапа медицинской реформы, который стартовал с апреля. И, соответственно, останавливает его, фактически сворачивая изменения, в которых так нуждалась система здравоохранения Украины.

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Согласно плану, 1 645 медицинских учреждений (99% от всех), которые заключили контракты с НСЗУ, должны были бы полностью перейти на финансирование по системе "деньги ходят за пациентом". Однако теперь существует риск отмены этих контрактов и возврата к старой системе – когда медицинские учреждения фактически получали деньги за койкоместа, несмотря на качество предоставляемых услуг и, соответственно, количество пациентов, желающих там их получать.

Однако, какие конкретно изменения собираются внести в ход реформы и какие услуги могут остаться платными, на данный момент четко сформулировано не было.

Как это объясняет власть?

На брифинге 7 мая Максим Степанов отметил, что коррективы будут вноситься "на основе разумного подхода, с учетом интересов как пациентов, так и медицинских работников". В качестве примера он привел реформирование противотуберкулезной службы в Одесской области (главой ОГА которой он был) в течение 2017-2019 годов.

Так, за период реформирования было сокращено 1 045 лишних коек в стационаре. Соответственно, увольняли и медицинских работников. Однако, по словам Степанова, "людей никто не выбрасывал на улицу" – их либо переучивали, либо переводили в другие заведения.

При этом количество пациентов, которые получают лечение от туберкулеза амбулаторно, здесь выросло с 35% до 56%, а средний срок пребывания в стационаре уменьшился почти вдвое – с 98 до 58 суток. Стоит отметить, эти изменения действительно приводили как пример удачного внедрения реформы. Однако как это будут распространять на все больницы страны – пока вопрос.

Кроме того, это осуществлялось фактически в рамках медицинской реформы и этому примеру должны следовать все противотуберкулезные диспансеры. И тогда непонятно, почему же сам Степанов еще на брифинге 5 мая уверял, что "без изменений массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности и стремительному распространению таких болезней, как туберкулез". Тогда же он отметил, что второй этап, который стартовал с 1 апреля, "трудно назвать настоящей реформой".

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Зато Владимир Зеленский открыто заявил о том, что, по его мнению, второй этап медреформы не является совершенным. И анонсировал создание рабочей группы, которая "сохранит ее плюсы и устранит недостатки".

Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно: реформой должны быть довольны все – врачи и пациенты,

– сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил обеспокоенность возможным закрытием профильных медицинских учреждений и увольнением многих их работников: "около 50 тысяч медиков будут уволены, закрыты 332 больницы и почти тысяча медучреждений получат меньше денег, чем в прошлом году". По его словам, это произойдет именно из-за новой системы финансирования. Впрочем, эксперты эту информацию называют манипулятивной.

В НСЗУ же констатируют: из-за проблем во внедрении второго этапа реформы, 600 больниц действительно получили меньшее финансирование из центрального бюджета, однако около 1 000 заведений – больше. Исполняющая обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан в интервью Интерфакс-Украина это объяснила так:

В 2020 году денег из центрального бюджета на программу медицинских гарантий выделено больше. А проблемы в финансировании больниц возникают из-за отсутствия координации между ведомствами, которые за это финансирование отвечают.

У медицинских учреждений есть два источника финансирования: центральный бюджет и местный. Деньги из центрального бюджета присылает НСЗУ. Ранее – по субвенции, а с 1 апреля – по программе медицинских гарантий.

Что говорят те, кто вводил медреформу в Украине?

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что представители власти, в частности Зеленский и Степанов, защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво медицинских элит и фармацевтической мафии, которые давно существуют в регионах.

Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое – означает врать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу,

– объяснила Супрун.

По ее словам, настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена, когда власть стремится исключительно нравиться: "Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью".

"Медикам – уравниловку и рабство, пациентам – страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко – зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам пора взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", – подытожила экс-глава Минздрава возможные последствия сворачивания второго этапа реформы, озвученные представителями действующей власти.

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Экс-заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский в эфире 24 канала прокомментировал озвученные Зеленским данные по количеству уволенных врачей и закрытых заведений: президент либо в очередной раз ошибается, либо сознательно манипулирует цифрами.

"Те цифры, о которых говорит команда президента – непонятно откуда они взяты... Это – манипуляции, игра словами, что их всех уволят", – сказал Линчевский.

Еще один экс-заместитель Супрун, Павел Ковтонюк, кратко объясняет вероятные планы властей по изменениям: вернуть бюджетную "уравниловку" вместо принципа "деньги за услугу". То есть по сути систему хотят "законсервировать", чтобы удержать рейтинги перед выборами осенью:

Повод – медийный негатив из-за того, что часть больниц начали получать меньше финансирования, когда деньги "ушли за пациентом" и выплачиваются за реально оказанные услуги. По форме это будет новая система. По смыслу – старая.

По сути у более тысячи эффективных больниц, которые подготовились к реформе и уже оказывают реальную помощь людям (и поэтому заработали больше после апреля) – заберут деньги.

"Например, заберут у роддома номер 1 в Киеве, который благодаря переходу на тарифы НСЗУ начал предоставлять полностью бесплатные роды. И передадут, скажем, онкодиспансеру в Белой Церкви, который облучает живых людей аппаратом-ровесником Хрущева. Главное – чтобы не было закрытия больниц. По крайней мере, до местных выборов", – пояснил Ковтонюк.

Онкодиспансер в Белой Церкви, который получает деньги от государства / Фото Facebook Павла Ковтонюка

Он же констатирует: на самом деле, большинство больниц финансово от медреформы выиграли. Так, НСЗУ заключила 1 645 договоров на оказание услуг "вторички". Договоры заключаются на год, сумма договора и ежемесячные выплаты прописаны в нем заранее. В середине апреля НСЗУ выплатила первые деньги по договорам – всего более 4,5 миллиарда гривен. Это – существенно больше, чем при старом механизме финансирования.

Возьмем только больницы:

1 130 больниц получили примерно так же или больше денег, чем раньше.

107 больниц получили несколько меньше – от 10% до 30% от того, что было раньше.

331 больница получила существенно меньше – 50% и меньше от того, что было раньше.

Так, 331 больница пострадала, как и их работники. Однако, по словам Ковтонюка, прежде всего не стоит забывать, что там лечатся живые люди:

"Неужели все эти неэффективные больницы нужны? Часть из них – да. А часть – нужны, но в совсем другом виде. Но для того, чтобы довести больницу от неэффективного состояния "А" до более эффективного состояния "В" нужны время и деньги."

Как реагируют эксперты и врачи?

Главный врач Ильинецкой центральной районной больницы (Винницкая область) Николай Масленчук рассказал Здоровью 24, что у медицинской реформы есть некоторые недоработки, но отменять ее не нужно.

Мы заключили с НСЗУ договор на 8 пакетов услуг, двое приоритетных. По сравнению с прошлым годом мы получили на 3,5 миллиона гривен больше. Сейчас проблем с заработной платой до конца года, если эти средства останутся, не будет,

– сказал Масленчук.

В случае отмены медреформы, объясняет врач, выделенные деньги распределятся и на соседние больницы, в которые обращаются меньше пациентов: "Почему одни должны работать, куда идут пациенты, и получать одинаковую заработную плату с теми, кто будут просто сидеть, не имея пациентов... Где здесь социальная справедливость?".

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Экономист Сергей Фурса также называет манипуляцией фразу Зеленского о потенциальном увольнении 50 тысяч медиков.

"Во-первых, это – почти треть всех врачей. Понятно, что никто не будет увольнять треть всех врачей, поэтому это – просто неправда и ложь. Например, в Сумском роддоме уволят 500 медицинских работников. Если мы смотрим дальше, то оказывается, что не 500, а 37, и из них только 16 врачей (причем 80% из них – пенсионного возраста). Увольняли тех врачей, у которых были четыре пациента на год", – отметил он в эфире Радио НВ.

Подытоживая: если в какой-то больнице есть (условно) 10 пациентов в год, то налогоплательщики не должны оплачивать ее так же, как медучреждение, где есть 5 000 пациентов.

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Аналитики VoxUkraine опубликовали открытое письмо с требованием продолжить реформу здравоохранения. Подписать его можно заполнив форму.

Они объясняют: Украина тратит на здравоохранение 7% ВВП, из которых более половины поступает из карманов пациентов. Но имеет одни из худших в Европе показатели продолжительности жизни и здоровья. Как и жалкие официальные зарплаты медицинских работников и высокие теневые доходы некоторых из них. Реформа должна это изменить.

Конечно, некоторые врачи заинтересованы в ее сворачивании: "благодарности" от пациентов часто больше, чем официальная зарплата. Поэтому продолжение финансирования медицинских учреждений по старой системе (к которой, очевидно, хочет вернуться власть) совершенно не мотивирует медиков и медучреждения развиваться и предлагать лучшие методы лечения.

В чем заключается второй этап реформы?С 1 апреля предусмотрено, что медицинские учреждения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать финансирование по договору с НСЗУ.



Основным принципом реформы является "деньги идут за пациентом" – их получают те заведения, которые оказывают качественную помощь (и, соответственно, куда идут многие пациенты). Это касается и медицинских работников: чем больше людей к ним обращается, тем выше будет заработная плата.



Подробнее о том, что меняется с 1 апреля – в материале сайта 24 канала.