Медицинские учреждения 11 областей получают кислород от "Метинвеста"

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского продолжает поддерживать медицинские учреждения и врачей в борьбе с пандемией COVID-19, обеспечивая необходимым оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

С 1 октября металлургические предприятия компании обеспечили кислородом 87 опорных больниц в 11 областях Украины. Также начались поставки в еще два медицинских учреждения Сумской области. Около 2,5 тысячи тонн продукта на сегодня медики получили бесплатно.

В Днепропетровской области медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, обеспечивает кислородом Днепровский коксохимический завод.

"Метинвест – крупнейший металлургический холдинг Украины. Как социально ответственный бизнес, мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизнь. С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Компания вышла с инициативой обеспечить больницы кислородом и построить кислородные станции, чтобы отказаться от использования баллонов. Список больниц, куда наши предприятия предоставляют кислород, пополняется", – рассказал Александр Вишняков, директор департамента регионального развития Группы Метинвест.

Сегодня металлургические предприятия отгружают больницам около 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно 100 пациентам. Так благодаря кислороду, который изготовила Группа Метинвест, ежедневно поддерживается жизнь 8000 украинцев.

Напомним, в 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

С начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине более 100 млн грн. За эти средства были приобретены аппараты ИВЛ, ПЦР-тесты и специализированные лаборатории, средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Оборудование и медпрепараты централизованно распределялись в опорных больницах Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей. Дополнительно 3,8 млн грн было направлено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших в результате COVID-19.