З 1 жовтня металургійні підприємства компанії забезпечили киснем 87 опорних лікарень у 11 областях України. Також розпочалися поставки до ще двох медичних закладів Сумської області. Близько 2,5 тисяч тонн продукту на сьогодні медики отримали безоплатно.

У Дніпропетровській області медичні установи, де лікують пацієнтів з COVID-19, забезпечує киснем Дніпровський коксохімічний завод.

"Метінвест – найбільший металургійний холдинг України. Як соціально відповідальний бізнес, ми завжди пріоритетно направляємо інвестиції саме в медицину, тому що ці інвестиції рятують життя. З 2020 року ми поставляємо кисень до лікарень, у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Компанія вийшла з ініціативою забезпечити лікарні киснем та побудувати кисневі станції, щоб відмовитись від використання балонів. Список лікарень, куди наші підприємства надають кисень, поповнюється", – розповів Олександр Вишняков, директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест.

Сьогодні металургійні підприємства відвантажують лікарням близько 80 тонн кисню щодоби. Одна тонна кисню допомагає вижити приблизно 100 пацієнтам. Так завдяки кисню, що виготовила Група Метінвест, щоденно підтримується життя 8000 українців.

Нагадаємо, У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова було виділено понад 450 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні".

Від початку епідемії Фонд Вадима Новинського направив на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції в Україні понад 100 млн грн. За ці кошти було придбано апарати ШВЛ, ПЛР-тести та спеціалізовані лабораторії, засоби індивідуального захисту для медичного персоналу. Обладнання та медпрепарати централізовано розподілялись в опорних лікарнях Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Додатково 3,8 млн грн було направлено на матеріальну підтримку 31 родини медиків, померлих внаслідок COVID-19.