Медицинский фронт: как помогают благотворительные фонды Виктора и Елены Пинчуков

Ко Дню медика благотворительные Фонды Виктора и Елены Пинчуков, а также компания "Интерпайп" отчитались о масштабах помощи врачам и медицинским учреждениям.

С начала вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, Фонды Виктора и Елены Пинчук являются одними из крупнейших в Украине доноров медицинской отрасли.

Для защиты медиков и бойцов во время эвакуации из горячих точек и поля боя было приобретено и доставлено из Великобритании 10 бронированных машин скорой помощи, соответствующих стандарту STANAG 4569.

Также за это время было передано более 50,5 тысячи трехкомпонентных тактических аптечек, в которые входит турникет по стандарту CAT, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи для оказания неотложной помощи раненым непосредственно на передовой.

Военным медикам благотворительные Фонды и "Интерпайп" передали 77,5 тысячи турникетов и 32 тысячи бандажей для спасения людей в горячих точках, еще более 2,5 тысячи полностью экипированных тактических аптечек IFAK передали парамедикам из "Госпитальеров" и медикам подразделений. Также парамедики получили 170 реанимационных рюкзаков.

Оборудование для прифронтовых больниц

46 больниц в 17 городах Украины, расположенных в прифронтовых зонах и оказывающих высококвалифицированную помощь раненым, получили необходимое оборудование, медикаменты и расходные материалы. В частности, Запорожская областная детская клиническая больница, оказывающая срочную помощь тяжелораненым детям, в рамках благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund получила наркозную станцию. Для 8 больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей были закуплены мобильные инкубаторы для эвакуации и безопасной перевозки находящихся в критическом состоянии новорожденных.

Больницы в горячих точках, в частности, в Ахтырке и Чернигове, оборудовали автономными генераторами. Системную помощь получили больницы Днепра, оказывающие профессиональную и узкоспециализированную помощь пострадавшим из зоны боевых действий с тяжелыми ранениями – там поставлена мобильная рентгенсистема с С-дугой, наркозная станция и аппараты ИВЛ для интенсивной терапии.

Украинские медики – отважные и несгибаемые. Работают без перерывов и выходных на фронте, в скорых, в операционных и реанимациях, оказывают высококвалифицированную помощь пострадавшим. Поэтому наша задача – всесторонне поддерживать наших врачей. Этим делом мы занимаемся системно, а начиная с 24 февраля это стало нашей первоочередной задачей,

– подчеркнула Светлана Гриценко, директор национальных программ Фонда Виктора Пинчука.

По словам Ольги Рудневой, директор фонда Елены Пинчук, организация с первого дня войны делает максимум, чтобы обеспечить медиков всем необходимым. Ведь они также рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников и защитниц.

Вместе с государством, волонтерами и международными донорами мы заботимся об их безопасности и обеспечиваем всем необходимым для эффективного оказания помощи.

– добавила Руднева.

В постоянном сотрудничестве с медиками и медицинскими учреждениями, Фонды Виктора и Елены Пинчуков продолжают отслеживать неотложные потребности медицинских учреждений и оказывать адресную помощь именно в тех направлениях, которые нуждаются врачи именно сегодня, поэтому работа продолжается.

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