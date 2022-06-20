Від початку вторгнення Росії на територію України, 24 лютого, Фонди Віктора та Олени Пінчуків є одними з найбільших в Україні донорів медичної галузі.

Для захисту медиків та бійців під час евакуації із гарячих точок та поля бою було придбано і доставлено із Великобританії 10 броньованих машин "швидкої" допомоги, що відповідають стандарту STANAG 4569.

Також за цей час було передано понад 50,5 тисяч трикомпонентних тактичних аптечок, до яких входить турнікет за стандартом CAT, кровоспинні засоби Celox та бандажі для надання невідкладної допомоги пораненим безпосередньо на передовій.

Військовим медикам благодійні Фонди та "Інтерпайп" передали 77,5 тисяч турнікетів та 32 тисячі бандажів для порятунку людей у гарячих точках, ще понад 2,5 тисячі повністю екіпірованих тактичних аптечок IFAK передали парамедикам із "Госпітальєрів" та медикам підрозділів тероборони. Також парамедики отримали 170 реанімаційних рюкзаків.

Обладнання для прифронтових лікарень

46 лікарень у 17 містах України, що розташовані у прифронтових зонах і надають висококваліфіковану допомогу пораненим, отримали необхідне обладнання, медикаменти і витратні матеріали. Зокрема, Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня, яка надає термінову допомогу важкопораненим дітям, в межах благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund отримала наркозну станцію. Для 8 лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей було закуплено мобільні інкубатори для евакуації та безпечного перевезення новонароджених, які перебувають у критичному стані.

Лікарні у гарячих точках, зокрема в Охтирці та Чернігові, обладнали автономними генераторами. Системну допомогу отримали лікарні Дніпра, що надають фахову і вузькоспеціалізовану допомогу постраждалим із зони бойових дій із тяжкими пораненнями – там поставлено мобільну рентгенсистему з С-дугою, наркозну станцію та апарати ШВЛ для інтенсивної терапії.

Українські медики – відважні і незламні. Працюють без перерв і вихідних на фронті, в "швидких", в операційних та реанімаціях, надають висококваліфіковану допомогу постраждалим. Тому наше завдання – всебічно підтримувати наших лікарів. Цією справою ми займаємось системно, а починаючи з 24 лютого це стало нашим першочерговим завданням,

– наголосила Світлана Гриценко, директорка національних програм Фонду Віктора Пінчука.

За словами Ольги Руднєвої, директорки фонду Олени Пінчук, організація з першого дня війни робить максимум, щоб забезпечити медиків всім необхідним. Адже вони так саме ризикують своїм життям, щоб врятувати життя та здоров’я наших захисників та захисниць.

Разом з державою, волонтерами та міжнародними донорами ми дбаємо про їх безпеку та забезпечуємо всім необхідним для ефективного надання допомоги,

– додала Руднєва.

У постійній співпраці з медиками і медичними закладами, Фонди Віктора та Олени Пінчуків продовжують відстежувати нагальні потреби медичних закладів та надавати адресну допомогу саме у тих напрямках, які потребують лікарі саме сьогодні, тож робота триває.

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