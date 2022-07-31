Сожгли документы, спрятали форму и оружие: врач из Мариуполя рассказал, как прятал военных

В начале боевых действий в Мариуполе несколько раненых военных попали в одну из больниц и на момент прихода оккупантов оставались там. Поэтому врач решил спасти наших защитников и защитниц.

На такой поступок решился 53-летний Николай из Мариуполя, работавший хирургом-офтальмологом в одной из городских больниц. Имя мужчины изменено, поскольку он не хотел навредить своим близким, до сих пор находящимся в Мариуполе. Свою историю медик рассказал в рамках проекта " СВОИ " на 24 канале .

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Наших воинов изменила главный врач

Николай рассказал, что на момент прихода кафиров в больницы находились 7 наших воинов – 6 мужчин и 1 женщина. Для того чтобы спасти их, медики сожгли их истории болезней, спрятали военную одежду и оружие, а защитников и защитниц переодели в гражданскую одежду. Также воинам придумали разные легенды, чтобы оккупанты не узнали, что они из ВСУ.

Однако спасти военных, несмотря на старания Николая и его коллег не удалось из-за предательства. Главный врач Валентина Чехова привела в больницу вражеского командира и выдала им военных. Их забрали оккупанты, поэтому об их судьбе сейчас ничего не известно.

Николай вспомнил, что рассказал Валентине Чеховой накануне о том, что сделали для спасения воинов, и она полностью поддержала это. Однако впоследствии ее мнение изменилось полностью.

Это было ее добровольное решение. В больницу она пришла позже. Я рассказал, что это наши ребята из ВСУ, и мы сожгли их истории болезни. Она сказала, что это хорошо, что так и нужно было делать. Но что у нее в голове дальше произошло – я не знаю. Может потому, что еды мало было. Не знаю. Никто не может понять этот поступок. Она говорила: "А чего они должны за нашими спинами прятаться?" Что это значит для нее, я не понимаю,

– вспомнил врач.

После поступка главного врача весь персонал перестал с ней разговаривать, потому что никто не мог понять, как можно так поступить.

Врачу угрожали расстрелом

Оккупанты узнали, что за укрывательством наших защитников и защитниц стоит Николай, поэтому его повели на допрос. Забрали у него документы и пытались выпросить информацию о военных. Однако, как вспоминает сам врач, он намеренно не выспрашивал у военных ничего, потому знал только их имена. Потому и оккупантам нечего было сказать.

Затем паспорт отдали, а ключи от машины забрали. Сказали, если выйду из здания – будут стрелять без уведомления. А мне дважды объяснять такое не нужно было,

– рассказал врач.

Что сейчас с теми, кого забрали оккупанты – Николай не знает. Информацию о еще 2 тяжелораненых воинах из ВСУ и "Правого сектора" врач передал спецслужбам после того, как ему удалось чудом уехать из Мариуполя.

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