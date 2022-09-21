Медика Марьяну Мамонову, которая на 9 месяце беременности, освободили из плена
Медика Марьяну Мамонову освободили из плена. Женщина находится на 9 месяце беременности, однако 4 месяца ее в плену удерживала россия.
Соответствующую информацию сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. Это произошло во время обмена 21 сентября.
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Во время обмена освободили Марьяну Мамонову
Сообщают, что попавшая в плен медик Марьяна Мамонова, которая попала в плен беременная, тоже среди освобожденных сегодня наших героев,
– говорится в сообщении.
Буквально 17 сентября украинцы требовали освободить Марьяну Мамонову из плена. Для этого в Киеве была организована акция в поддержку пленных украинских женщин.
Тогда Наталья Зварыч вспоминала, что Марьяна не должна находиться в плену, ей скоро рожать.
В конце сентября, начале октября. Мы выступаем за то, чтобы ее ребенок родился в мирной Украине,
– подчеркивала женщина.