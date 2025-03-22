Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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В Запорожье возросло количество жертв в результате массированной атаки БпЛА на Запорожье в ночь на 22 марта. Медики боролись за жизнь 38-летней женщины 10 часов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Смотрите также Дроновая атака на Запорожье: количество раненых возросло до 13, трое погибших