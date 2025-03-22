Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про ще одну жертву російської атаки

Вранці 22 березня Федоров повідомив, що в лікарні загинула 32-річна жінка, яка дістала надважкі поранення внаслідок нічної атаки росіян.

Медики понад 10 годин боролися за її життя,

– додав очільник ОВА.

Таким чином, кількість жертв внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб, ще 12 – отримали поранення різного ступеня важкості.