В частности, в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины. Люди пели украинский гимн и "Еще не умерла Украина".

Заметьте Бельгия пришлет Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств

Страны мира поддерживают Украину в борьбе с российскими захватчиками. ВСУ получают тысячи единиц противотанкового оружия, сотни противовоздушных ракет, тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

Отправили Украине оружие или в процессе сделать это:

  • Бельгия;
  • Канада;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Соединенное Королевство;
  • США.

ВСУ

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