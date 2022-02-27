В частности, в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины. Люди пели украинский гимн и "Еще не умерла Украина".
Заметьте Бельгия пришлет Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств
Страны мира поддерживают Украину в борьбе с российскими захватчиками. ВСУ получают тысячи единиц противотанкового оружия, сотни противовоздушных ракет, тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.
Отправили Украине оружие или в процессе сделать это:
- Бельгия;
- Канада;
- Чехия;
- Эстония;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Латвия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Словения;
- Соединенное Королевство;
- США.
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