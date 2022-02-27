Зокрема, у Тель-Авіві відбувся мітинг на підтримку України. Люди співали український гімн та "Ще не вмерла Україна".

Зауважте Бельгія надішле Україні 3 тисяч автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів

Країни світу підтримують Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. ЗСУ отримують тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні протиповітряних ракет та тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпаси.

Відправили Україні зброю або у процесі зробити це такі держави:

  • Бельгія;
  • Канада;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Сполучене Королівство;
  • США.

ЗСУ допомагають Україні

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