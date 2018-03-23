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Медики сообщили плохие новости о отравленном Скрипале

62 Читати новину українською
Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль / Фото из открытых источников

Из-за отравления умственные способности экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть существенно нарушенными.

Об этом со ссылкой на врачей заявил судья Дэвид Уильямс, сообщает Reuters.

При этом Уильямс добавил, что точный эффект воздействия ядовитого вещества на здоровье пострадавших в долгосрочной перспективе остается неясным. Он отметил, что сейчас медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены.

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По словам медиков, пострадавшие до сих пор находятся под сильным влиянием седативных препаратов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним был отравлен и его 33-летнюю дочь Юлию.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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