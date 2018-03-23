03:37
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
  • понеділок
    3°C -10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Медики сповістили погані новини про отруєного Скрипаля

618 Читать новость на русском
Сергій Скрипаль
Сергій Скрипаль / Фото з відкритих джерел

Через отруєння розумові здібності екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії можуть бути суттєво порушеними.

Про це з посиланням на лікарів заявив суддя Девід Вільямс, повідомляє Reuters.

При цьому Вільямс додав, що точний ефект впливу отруйної речовини на здоров'я постраждалих в довгостроковій перспективі залишається неясним. Він зазначив, що наразі медичні тести свідчать, що їхні розумові здібності можуть бути серйозно порушені.

Читайте також: Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля

За словами медиків, постраждалі досі перебувають під сильним впливом седативних препаратів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук