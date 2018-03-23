Медики сповістили погані новини про отруєного Скрипаля

Через отруєння розумові здібності екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії можуть бути суттєво порушеними.

Про це з посиланням на лікарів заявив суддя Девід Вільямс, повідомляє Reuters.

При цьому Вільямс додав, що точний ефект впливу отруйної речовини на здоров'я постраждалих в довгостроковій перспективі залишається неясним. Він зазначив, що наразі медичні тести свідчать, що їхні розумові здібності можуть бути серйозно порушені.

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За словами медиків, постраждалі досі перебувають під сильним впливом седативних препаратів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію.