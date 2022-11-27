Развлекала раненых: медик Обедина рассказала, как 4-летняя дочь помогала на "Азовстали"

История медикини Виктории Обединой в свое время тронула всю страну – ее разлучили с 4-летней дочерью. Однако маленькая Алиса, будучи с мамой на "Азовстале", активно помогала поддерживать раненых и раздавала им лекарства.

Об этом Виктория Обидина рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. По словам медика, дочь понимала, что отвлекать маму нельзя – раненых слишком много было. Девочка решила помогать.

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Как 4-летняя Алиса помогала раненым

10 марта, когда Виктория Обедина уехала по приказу командира на "Азовсталь", ее дочь осталась с няней и родственниками неподалеку от завода, однако когда связь исчезла и заканчивалась еда, Виктория решила забрать дочь с собой.

Алиса была постоянно рядом с мамой. Девочка понимала, какую работу делает медик, поэтому не отвлекала ее, но постоянно хотела помогать.

Дочке было скучно и она предложила помощь. Говорит: "Мама, давай я тебе буду чем помогать". Думаю: "А чем поможет?" Ну таблетки может раздавать. Она ходила и раздавала обезболивающие таблетки. Мне это сокращало работу на час,

– вспомнила Виктория.

Пока мама делала обходы и уколы, ее дочь развлекала раненых. Несмотря на огромный объем работы, Виктория пыталась уделять максимум внимания Алисе, даже учила с ней цифры и буквы прямо в бункере завода.

Во время бомбардировок завода Виктория сама считала, что выжить не удастся, однако успокаивала дочь и убеждала ее, что все будет хорошо, и они обязательно выживут. К счастью, произошло именно так.

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