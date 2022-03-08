Медиков хватает, но они работают до полного истощения, – Ляшко

В условиях войны медиков в Украине хватает, однако они работают в супертяжелом режиме. Особенно в тех больницах, которые принимают раненых после обстрелов мирных кварталов.

Это политравмы, довольно сложные случаи и часы в операционных для того, чтобы спасти жизнь. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Медицинских работников хватает, но мы понимаем, что они работают в супертяжелом, изнурительном режиме. Особенно в тех больницах, которые принимают раненых, пострадавших после обстрелов мирных кварталов, которых достают из-под завалов", – заявил министр.

По словам Ляшко, в Украине есть список врачей, которые готовы приезжать с Запада Украины на Восток, чтобы поддерживать или подменять хирургов, которые оперируют пациентов.

Также в списке уже более тысячи иностранных медиков, которые готовы приехать в Украину.

Уже первые медработники, в частности врачи, приезжают на территорию Украины и начинают подготовку, чтобы помогать медикам спасать жизни украинцев,

– добавил Ляшко.

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