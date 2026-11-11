Мединский заявил, что Россия не намерена проводить какой-либо обмен территориями с Украиной

Российская сторона высказалась по поводу возможности обмена территориями в рамках мирных переговоров с Украиной. В Москве заявляют, что не рассматривают такой вариант договоренностей.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, сообщает Clash Report. По его словам, Россия не видит возможности какого-либо территориального обмена с Украиной.

Что Мединский заявил о мирных переговорах?

Представитель российской делегации также высказался о перспективах достижения мира в Европе.

По его словам, если в ходе переговоров удастся создать "справедливую систему безопасности", это якобы обеспечит мир в Европе на десятилетия.

В то же время Мединский не уточнил, какие именно условия Москва считает необходимыми для создания такой системы безопасности.

Что известно об обсуждении территориальных вопросов в Абу-Даби?

Напомним, ранее сообщалось, что второй день переговоров Украины, США и России в Абу-Даби планировали посвятить территориальному вопросу. По данным Politico, американские чиновники заявляли об определенной готовности Киева и Москвы к компромиссам, однако не уточняли, о каких именно уступках могла идти речь.