Медлить не будем, – Гетманцев объяснил, когда Рада может рассмотреть закон о банках

В конце марта Рада поддержала в первом чтении "антиколомойский" законопроект, принятие которого является одним из требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи. После этого народные депутаты подали к нему рекордное количество поправок – более 16 тысяч. Когда законопроект о банках сможет оказаться на голосовании в зале парламента – читайте дальше.

13 апреля Рада соберется на внеочередное заседание. Однако вероятнее всего, что к этому времени комитет по вопросам финансов и налоговой политики не успеет рассмотреть поданные к законопроекту поправки. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал его председатель Даниил Гетманцев.

Важно Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ

Он пояснил: как только таблица с поправками будет готова, члены комитета будут об этом уведомлены за 24 часа и соберутся на заседание удаленно. На тот момент все поправки уже будут сгруппированы.

Поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы его вынести в зал как можно быстрее. Мы полностью осознаем и ответственность и тот сложный момент, в котором оказалось государство,

– подчеркнул Гетманцев.

"Думаю, что я не могу брать ответственность за какие-то даже приблизительные даты. То есть мы медлить не будем ни минуты. Речь точно идет не о нескольких месяцах. Несколько неделях – не знаю. Возможно, удастся и быстрее", – добавил он.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировании

Законопроект предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиардов долларов помощи.

Впрочем закоропроект в парламенте после его одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой "группы Коломойского". Среди них – Антон Поляков, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Дубинский.

16 тысяч правок: что будет делать Рада?Рассмотрение во втором чтении хотят устроить по 119 норме регламента Рады, которая позволяет рассматривать правки целыми пакетами. Эта норма регламента предусматривает, что в случае необходимости на обсуждение могут выставляться отдельные части, пункты, подпункты, статьи или даже предложения законопроекта.



Вместе с тем правки могут голосоваться и целыми разделами. Затем соответствующий комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет определенная часть правок. Далее Рада уже будет голосовать за тексты разделов, а те правки, которые отклонил комитет, будет отклонять и парламент.

Смотрите полное интервью с Даниилом Гетманцевым: