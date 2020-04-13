Медлить не будем, – Гетманцев объяснил, когда Рада может рассмотреть закон о банках
В конце марта Рада поддержала в первом чтении "антиколомойский" законопроект, принятие которого является одним из требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи. После этого народные депутаты подали к нему рекордное количество поправок – более 16 тысяч. Когда законопроект о банках сможет оказаться на голосовании в зале парламента – читайте дальше.
13 апреля Рада соберется на внеочередное заседание. Однако вероятнее всего, что к этому времени комитет по вопросам финансов и налоговой политики не успеет рассмотреть поданные к законопроекту поправки. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал его председатель Даниил Гетманцев.
Важно Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ
Он пояснил: как только таблица с поправками будет готова, члены комитета будут об этом уведомлены за 24 часа и соберутся на заседание удаленно. На тот момент все поправки уже будут сгруппированы.
Поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы его вынести в зал как можно быстрее. Мы полностью осознаем и ответственность и тот сложный момент, в котором оказалось государство,
– подчеркнул Гетманцев.
"Думаю, что я не могу брать ответственность за какие-то даже приблизительные даты. То есть мы медлить не будем ни минуты. Речь точно идет не о нескольких месяцах. Несколько неделях – не знаю. Возможно, удастся и быстрее", – добавил он.
Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировании
Законопроект предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиардов долларов помощи.
Впрочем закоропроект в парламенте после его одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой "группы Коломойского". Среди них – Антон Поляков, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Дубинский.
16 тысяч правок: что будет делать Рада?Рассмотрение во втором чтении хотят устроить по 119 норме регламента Рады, которая позволяет рассматривать правки целыми пакетами. Эта норма регламента предусматривает, что в случае необходимости на обсуждение могут выставляться отдельные части, пункты, подпункты, статьи или даже предложения законопроекта.
Вместе с тем правки могут голосоваться и целыми разделами. Затем соответствующий комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет определенная часть правок. Далее Рада уже будет голосовать за тексты разделов, а те правки, которые отклонил комитет, будет отклонять и парламент.
Смотрите полное интервью с Даниилом Гетманцевым:
Читайте также
-
Как будет действовать единый е-билет на все виды транспорта: объяснение Криклиясегодня , 06:40
-
Главные новости 12 апреля: несовершенство закона о карантине, дата пика эпидемии в Украинесегодня , 08:00
-
Женщина в Черновцах обругала полицейских под стенами храма из-за карантина: видео (18+)сегодня , 09:48
-
Церковный бизнес во время чумы: почему власть должна поставить на место Московский патриархатсегодня , 10:37
-
Испания ослабляет карантин несмотря на огромное количество больных COVID-19сегодня , 09:20
-
Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналовсегодня , 10:47