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      Медлить не будем, – Гетманцев объяснил, когда Рада может рассмотреть закон о банках

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      Гетманцев прокомментировал ситуацию с законом о банках / rbc.ua

      В конце марта Рада поддержала в первом чтении "антиколомойский" законопроект, принятие которого является одним из требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи. После этого народные депутаты подали к нему рекордное количество поправок – более 16 тысяч. Когда законопроект о банках сможет оказаться на голосовании в зале парламента – читайте дальше.

      13 апреля Рада соберется на внеочередное заседание. Однако вероятнее всего, что к этому времени комитет по вопросам финансов и налоговой политики не успеет рассмотреть поданные к законопроекту поправки. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал его председатель Даниил Гетманцев.

      Важно Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ

      Он пояснил: как только таблица с поправками будет готова, члены комитета будут об этом уведомлены за 24 часа и соберутся на заседание удаленно. На тот момент все поправки уже будут сгруппированы.

      Поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы его вынести в зал как можно быстрее. Мы полностью осознаем и ответственность и тот сложный момент, в котором оказалось государство,
      – подчеркнул Гетманцев.

      "Думаю, что я не могу брать ответственность за какие-то даже приблизительные даты. То есть мы медлить не будем ни минуты. Речь точно идет не о нескольких месяцах. Несколько неделях – не знаю. Возможно, удастся и быстрее", – добавил он.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировании

      Законопроект предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиардов долларов помощи.

      Впрочем закоропроект в парламенте после его одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой "группы Коломойского". Среди них – Антон Поляков, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Дубинский.

      16 тысяч правок: что будет делать Рада?Рассмотрение во втором чтении хотят устроить по 119 норме регламента Рады, которая позволяет рассматривать правки целыми пакетами. Эта норма регламента предусматривает, что в случае необходимости на обсуждение могут выставляться отдельные части, пункты, подпункты, статьи или даже предложения законопроекта.

      Вместе с тем правки могут голосоваться и целыми разделами. Затем соответствующий комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет определенная часть правок. Далее Рада уже будет голосовать за тексты разделов, а те правки, которые отклонил комитет, будет отклонять и парламент.

      Смотрите полное интервью с Даниилом Гетманцевым:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Игорь Коломойский Банки Даниил Гетманцев
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