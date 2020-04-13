Зволікати не будемо, – Гетманцев пояснив, коли Рада може розглянути закон про банки

Наприкінці березня Рада підтримала у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт, схвалення якого є однією із вимог МВФ для надання Україні фінансової допомоги. Після цього народні депутати подали до нього рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч. Коли законопроєкт про банки зможе опинитися на голосуванні у залі парламенту – читайте далі.

13 квітня Рада збереться на позачергове засідання. Проте найімовірніше, що до цього часу комітет з питань фінансів та податкової політики не встигне розглянути подані до законопроєкту поправки. Про це в екслюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів його голова Данило Гетманцев.

Важливо Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання 15 квітня, – ЗМІ

Він пояснив: як тільки таблиця з поправками буде готова, члени комітету будуть про це повідомлені за 24 години і зберуться на засідання віддалено. На той момент усі поправки вже будуть згруповані.

Повірте, ми зробимо все можливе, аби його винести в зал якнайшвидше. Ми повністю усвідомлюємо і відповідальність, і той складний момент, в якому опинилася держава,

– наголосив Гетманцев.

"Думаю, що я не можу брати відповідальність за якісь дати, навіть приблизні. Тобто ми зволікати не будемо ні хвилини. Мовиться точно не про кілька місяців. Кілька тижнів – не знаю. Можливо, вдасться і швидше", – додав він, коментуючи ухвалення закону в цілому.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт і його блокування

Законопроєкт передбачає, зокрема, що націоналізовані банки не можуть бути повернуті попереднім власникам за рішеннями судів. Наполягає на схваленні законопроєкту МВФ, від якого Україна очікує 5,5 мільярда доларів допомоги.



Втім у парламенті його після схвалення у першому читанні почали блокувати депутати з так званої групи Коломойського. Серед них є Антон Поляков, Ольга Василевська-Смаглюк і Олександр Дубінський.

16 тисячами правок: що робитиме Рада? Розгляд у другому читанні хочуть влаштувати за 119 нормою регламенту Ради, яка дозволяє розглядати правки цілими пакетами. Ця норма регламенту передбачає, що у разі необхідності на обговорення можуть виставлятися окремі частини, пункти, підпункти, статті чи навіть речення законопроєкту.



Разом з тим правки можуть голосуватися і цілими розділами. Відтак відповідний комітет має узгодити текст розділів, куди увійде певна частина правок. Далі Рада вже голосуватиме за тексти розділів, а ті правки, які відхилив комітет, відхилятиме й парламент.