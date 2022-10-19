Какой медосмотр проходят мобилизованные и кто может быть непригоден к службе

Украина живет в условиях военного положения. Все мужчины призывного возраста могут получить повестку. Когда это произошло, нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Детали рассказал Руслан Романов – правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту". Если у человека нет оснований для отсрочки от призыва на военную службу, то он получает повестку на прохождение ВЛК.

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По условиям военного времени, человек должен пройти медкомиссию. Это происходит, даже если до мобилизации было принято решение о пригодности для службы.

Если же человека сочли временно непригодным (проходит лечение), повторный осмотр может состояться уже через 2 – 6 месяцев.

Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр планируется через 6 – 12 месяцев.

Как проходит медкомиссия

Романов рассказал, что перед ВЛК военнообязанные имеют ряд обследований в больницах. Обязательными для всех есть ряд обследований. В частности, рентгенологическое обследование органов грудной клетки и электрокардиография.

Если человеку уже исполнилось 40, к списку прилагаются измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар.

В целом каждого военнообязанного должен осмотреть:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Каждый врач фиксирует информацию о пригодности (временной или полной непригодности) к службе в заключение.

Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы вправе обжаловать решение медкомиссии,

– говорится в сообщении.

Кто может быть непригоден к службе

Финализируя обследование, медкомиссия принимает решение, что мужчина:

пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе;

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

В частности, непригодны для военной службы люди, у которых острота зрения одного глаза – ниже 0,1 или зафиксировали слепоту.

Среди признаков, которые могут повлиять на пригодность к службе, выделяют:

проблемы со зрением;

челюстно-лицевые аномалии;

расстройства пищевого поведения;

расстройства привычек и побуждений.

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