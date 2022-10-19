Какой медосмотр проходят мобилизованные и кто может быть непригоден к службе
Источник:"Украинская правда"
Украина живет в условиях военного положения. Все мужчины призывного возраста могут получить повестку. Когда это произошло, нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Детали рассказал Руслан Романов – правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту". Если у человека нет оснований для отсрочки от призыва на военную службу, то он получает повестку на прохождение ВЛК.
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По условиям военного времени, человек должен пройти медкомиссию. Это происходит, даже если до мобилизации было принято решение о пригодности для службы.
- Если же человека сочли временно непригодным (проходит лечение), повторный осмотр может состояться уже через 2 – 6 месяцев.
- Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр планируется через 6 – 12 месяцев.
Как проходит медкомиссия
Романов рассказал, что перед ВЛК военнообязанные имеют ряд обследований в больницах. Обязательными для всех есть ряд обследований. В частности, рентгенологическое обследование органов грудной клетки и электрокардиография.
Если человеку уже исполнилось 40, к списку прилагаются измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар.
В целом каждого военнообязанного должен осмотреть:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
Каждый врач фиксирует информацию о пригодности (временной или полной непригодности) к службе в заключение.
Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы вправе обжаловать решение медкомиссии,
– говорится в сообщении.
Кто может быть непригоден к службе
Финализируя обследование, медкомиссия принимает решение, что мужчина:
- пригодный к военной службе;
- временно непригоден к военной службе;
- непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
В частности, непригодны для военной службы люди, у которых острота зрения одного глаза – ниже 0,1 или зафиксировали слепоту.
Среди признаков, которые могут повлиять на пригодность к службе, выделяют:
- проблемы со зрением;
- челюстно-лицевые аномалии;
- расстройства пищевого поведения;
- расстройства привычек и побуждений.
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