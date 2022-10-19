Деталі розповів Руслан Романів – правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист". Якщо людина не має підстави для відстрочки від призову на військову службу, то отримує повістку на проходження ВЛК.

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За умовами воєнного часу, людина має пройти медкомісію. Це відбувається, навіть якщо до мобілізації ухвалили рішення про придатність для служби.

Якщо ж людину визнали тимчасово непридатною (проходить лікування), повторний огляд може відбутися вже через 2 – 6 місяців.

Якщо людина – непридатна до військової служби, повторний огляд планують через 6 – 12 місяців.

Як відбувається медкомісія

Романів розповів, що перед ВЛК військовозобов'язані мають низку обстежень у лікарнях. Обов'язковими для усіх є низка обстежень. Зокрема, рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та електрокардіографія.

Якщо людині вже виповнилося 40, до списку додаються вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Загалом кожного військовозобов'язаного має оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Кожен лікар фіксує інформацію про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до служби у висновок.

Якщо вас визнали придатним до військової служби, але ви визнані особою з інвалідністю в установленому порядку, ви маєте право оскаржити рішення медкомісії,

– мовиться у повідомленні.

Хто може бути непридатним до служби

Фіналізуючи обстеження, медкомісія ухвалює рішення, що чоловік:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Зокрема, непридатними для військової служби є люди, у яких гострота зору одного ока – нижче 0,1 або зафіксували сліпоту.

Серед ознак, які можуть вплинути на придатність до служби, виділяють:

проблеми з зором;

щелепно-лицьові аномалії;

розлади харчової поведінки;

розлади звичок та спонукань.

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