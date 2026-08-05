Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как россияне выманивают украинских военных?

По схеме, которую описывают в спецслужбе, оккупанты создают фейковые женские аккаунты и начинают переписку с военными. Далее они постепенно входят в доверие, предлагают личную встречу и назначают ее в заранее подготовленном месте.

Именно там человека уже ждут исполнители покушения или заложенное взрывное устройство. В СБУ отмечают, что враг не гнушается и ядами, изготовленными из наркотических, психотропных и других опасных веществ.

Только с начала 2026 года правоохранители, по официальным данным, сорвали более пятидесяти попыток таких нападений. Часть из них удалось предотвратить еще до того, как военные успевали прибыть в опасное место.

В СБУ напомнили и о предыдущих случаях, когда враг пытался использовать человеческое доверие как инструмент убийства. В частности, в марте 2025 года в Харьковской области задержали агентку ФСБ, которая под видом волонтерки передала военнослужащему отравленные лекарства и продукты.

В другом эпизоде соратница россиян отправила бойцу посылку с напитком, в который добавила смертельную дозу метадона. Женщина даже предлагала выпить что-то вместе во время видеозвонка, но сотрудники СБУ перехватили посылку, а экспертиза подтвердила наличие смертоносных веществ.

Еще один показательный случай произошел в январе 2026 года в Запорожье. Там военная контрразведка по горячим следам обезвредила агента-киллера, которого российские кураторы использовали для прямого нападения на украинского защитника.

По данным следствия, мужчину заманили в безлюдную городскую промзону, пообещав встречу с девушкой с сайта знакомств. На месте на него сзади напал мужчина в балаклаве и успел нанести шесть ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и правую ногу.

СБУ задержала нападавшего, а также установила личность женщины, которая по заданию ФСБ вела переписку с потерпевшим с фейкового профиля и координировала его прибытие на место покушения. В ведомстве отмечают, что такие схемы российские спецслужбы используют систематически.

По всем выявленным фактам ведутся расследования. Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям, в частности по статьям о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте.

В спецслужбе подчеркивают: всем причастным к организации "медовых ловушек" может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила серию терактов в Харьковской области и задержала двух агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских военных. По данным следствия, они арендовали дом, организовали фальшивую "благотворительную" вечеринку и планировали подсыпать участникам в напитки сильнодействующие вещества. Кроме того, подозреваемые изготавливали 10 килограммов взрывчатки для еще одного теракта. Оба агента задержаны, им сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. За содеянное им грозит пожизненное заключение.