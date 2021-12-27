В частности, ООН направила строительные материалы, медицинские товары и компьютерную технику. Таким образом организация обеспечила поддержку для людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии.

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Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии,

– сообщает ГПСУ.

Гумпомощь ООН отправилась на оккупированный Донбасс / Фото Госпогранслужбы

В то же время пограничники отмечают, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для людей, которые хотят пересечь линию разграничения, до сих пор блокируют оккупанты.



ООН передала медицинские товары, компьютеры и другое / Фото Госпогранслужбы



Помощь передавали через КПВВ "Счастье" / Фото Госпогранслужбы

Ситуация на Донбассе

В октябре Евросоюз заявлял, что выделит дополнительно 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Деньги направляют для того, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии.

Также в России называли новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Теперь оккупанты захотели, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V".

В то же время пророссийские боевики продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Так, в результате их циничных действий 27 декабря один наш военный получил ранения.

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