В частности, ООН направила строительные материалы, медицинские товары и компьютерную технику. Таким образом организация обеспечила поддержку для людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии.

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Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии,
– сообщает ГПСУ.

ООН передала гумдопомогу на окупований Донбас

Гумпомощь ООН отправилась на оккупированный Донбасс / Фото Госпогранслужбы

В то же время пограничники отмечают, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для людей, которые хотят пересечь линию разграничения, до сих пор блокируют оккупанты.

Передали ліки і необхідні речі
ООН передала медицинские товары, компьютеры и другое / Фото Госпогранслужбы

Допомогу передали через КПВВ
Помощь передавали через КПВВ "Счастье" / Фото Госпогранслужбы

Ситуация на Донбассе

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