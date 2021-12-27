Зокрема, ООН направила будівельні матеріали, медичні товари та комп’ютерну техніку. Таким чином організація забезпечила підтримку для людей, які постраждали через збройну агресію.

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Гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії,
– повідомляє ДПСУ.

ООН передала гумдопомогу на окупований Донбас
Гумдопомога ООН відправилась на окупований Донбас / Фото Держприкордонслужба

Водночас прикордонники зазначають, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для людей, які хочуть перетнути лінію розмежування, досі блокують окупанти.

Передали ліки і необхідні речі
ООН передала медичні товари, комп'ютери та інше / Фото Держприкордонслужба

Допомогу передали через КПВВ
Допомогу передавали через КПВВ "Щастя" / Фото Держприкордонслужба

Ситуація на Донбасі

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