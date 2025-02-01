Российское издание "Медуза" использовало кадры войны в Украине для рекламы "прессы в эмиграции"

Российское оппозиционное издание "Медуза", которое базируется в Латвии, запустило новую рекламную кампанию. Для "усиления эффекта" в ней использовали кадры войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение члена украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктории Фешак.

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Что известно о рекламе "Медузы", завязанной на войне в Украине

Виктория Фешак рассказала, что рекламу "Медузы" транслируют в Берлине перед показом в кинотеатрах. В ней российское издание использовало кадры взрывов в Украине, фото Ярослава Базилевича на похоронах своей семьи, а также кадры других травматических для украинцев событий.

Выяснилось, что разработкой "креативной" рекламы для "Медузы" занималось берлинское агентство Lure – и сделало оно это бесплатно.

Впервые за свою 10-летнюю историю Meduza в партнерстве с LURE запустила смелую, глобальную 360-градусную информационную кампанию под новым лозунгом: "Там, где заканчиваются другие заголовки, начинается Meduza",

– говорится в сообщении на странице агентства.

Там отметили, что видео кампании базируется на новостных кадрах вместе с "рассказами из первых уст" журналистов, которые "ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы донести правду".

Организация "Вече Берлин" написала, что ее "шокирует, что немецкое креативное агентство преуменьшает ответственность России за эту войну и использует реальные страдания украинцев, чтобы изобразить россиян как жертв". Там выразили надежду, что эту кампанию уберут из европейских городов.

Как выглядела реклама "Медузы" с Ярославом Базилевичем / Скриншот

Украинцы в комментариях LURE также выразили возмущение таким "креативным подходом". По состоянию на время выхода этой новости берлинское агентство убрало из соцсетей рекламное видео "Медузы" с кадрами войны. Однако пост о рекламе на улицах городов так и остается на страницах.