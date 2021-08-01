Медузы исчезли, а вода радует: туристы показали кадры из курортной Кирилловки – фото, видео
Источник:Obozrevatel
Пляжи в курортной Кирилловке наконец очистились после нашествия медуз. Туристы могут загорать и купаться в море.
Люди делятся фото и видео, на которых видно, что морские пляжи стали пригодными для отдыха. Отдыхающие рассказали, что сейчас на курорте можно тихо и спокойно провести отпуск.
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Небольшое количество медуз все еще остается на пляже, однако в самом море их почти нет.
Это ничто по сравнению с тем, что было до этого. Море чистое и никто не жалуется,
– заметили отдыхающие.
Как удалось побороть нашествие медуз
После того как медузы просто "захватили" пляжи курорта, некоторые базы отдыха установили специальные барьерные сетки в море. На кадрах видно, что это действительно помогло уменьшить количество животных.
В Кирилловке очистились пляжи / скриншоты с видео ютуб-канала "Земеля", Kirillovka ComUa
В Кирилловке 31 июля было чистое море и пляж: смотрите видео ютуб-канала "Земеля"
Пляж "Полесянка" 31 июля в 7:00: смотрите видео ютуб-канала Kirillovka ComUa
Нашествие медуз в Азовском море: главное
- В июле 2021 года туристы в Кирилловке и Лазурном просто не могли зайти в море из-за огромного количества медуз.
- Ребенок покрылся красными пятнами после того, как его ужалила медуза в Кирилловке.
- Также нашествие животных зафиксировали в Бердянске.