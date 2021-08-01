Медузы исчезли, а вода радует: туристы показали кадры из курортной Кирилловки – фото, видео

Пляжи в курортной Кирилловке наконец очистились после нашествия медуз. Туристы могут загорать и купаться в море.

Люди делятся фото и видео, на которых видно, что морские пляжи стали пригодными для отдыха. Отдыхающие рассказали, что сейчас на курорте можно тихо и спокойно провести отпуск.

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Небольшое количество медуз все еще остается на пляже, однако в самом море их почти нет.

Это ничто по сравнению с тем, что было до этого. Море чистое и никто не жалуется,

– заметили отдыхающие.

Как удалось побороть нашествие медуз

После того как медузы просто "захватили" пляжи курорта, некоторые базы отдыха установили специальные барьерные сетки в море. На кадрах видно, что это действительно помогло уменьшить количество животных.

В Кирилловке очистились пляжи / скриншоты с видео ютуб-канала "Земеля", Kirillovka ComUa

В Кирилловке 31 июля было чистое море и пляж: смотрите видео ютуб-канала "Земеля"

Пляж "Полесянка" 31 июля в 7:00: смотрите видео ютуб-канала Kirillovka ComUa

Нашествие медуз в Азовском море: главное