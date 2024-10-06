Румынский медведь-турист переплыл Тису и попал на камеры пограничников – видео

В ГПСУ показали видео с мохнатым гостем из Румынии. На камеры пограничников попал медведь, решивший прогуляться после тяжелого пересечения границы.

В Госпогранслужбе указали, что косолапый, вероятно, переплыл Тису.

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Румынский медведь попал в Украину

Так, пограничники рассказали, что на окраине закарпатского города Тячев заметили медведя.

Неподалеку от места, где камеры зафиксировали движение косолапого, по реке Тиса пролегает граница с Румынией. С румынской стороны в этой местности находятся горы и густой лес, где, вероятно, и живет бурый,

– рассказали в ГПСУ.

Служащие указали, что после купания в Тисе медведю, похоже, просто захотелось попутешествовать по Украине – что и попало в объективы камер наблюдения.

Странствия румынского медведя в Украине: смотрите видео

К слову, пограничники в Украине регулярно наталкиваются на граждан, которые пытаются по картам из интернета нелегально покинуть страну. Однако в ГПСУ предупреждают, что это может быть очень опасно, ведь нелегалы рискуют наткнуться на диких животных, таких как медведи и кабаны.