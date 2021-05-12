Ситуация для пророссийского политика Виктора Медведчука ухудшается. В то же время это не повлияет на его деятельность как политика, ведь он не ведет активную внешнюю деятельность в этой сфере.

У него нет харизмы как уличного или карьерного политика. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил шеф-редактор государственного телеканала "Дом" Алексей Мацука.

Обратите внимание Москва вряд ли сможет помочь, – в Кремле говорят, что Медведчук не просил у них убежище

Медведчук – больше юрист, чем политик

По его словам, Медведчук, возможно, является карьерным адвокатом или юристом, но не политиком.

Он – абсолютный интриган. Это не хорошо и не плохо,

– отметил Мацука.

Что понадобится политику во время защиты

Пророссийский политик, как заметил журналист, имеет влияние в судах. А поскольку судебная система Украины порой принимает очень странные решения, то это может пойти Медведчуку на пользу.

Также он понимает, как работают звенья государственного аппарата. Это может понадобиться Медведчуку при выстраивании линии своей защиты.

Ситуация вокруг Медведчука: коротко