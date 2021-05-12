Москва вряд ли сможет помочь, – в Кремле говорят, что Медведчук не просил у них убежище
В России заявили, что не собираются вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Там также заявили, что политик не просил у Кремля убежища.
Источник:Интерфакс-Украина
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Медведчука является внутренним делом Украины. По его словам, в России хотят убедиться, не стоит ли за этим преследованием желание избавиться от политических конкурентов.
Читайте также У Медведчука, как минимум при каденции Зеленского, политической жизни в Украине нет, – Фесенко
Россия внимательно следит за делом
Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за ходом этого дела. Он считает, что преследование Медведчука по политическим мотивам было бы недопустимым "с точки зрения современного государства, духа и демократии".
Насколько мы знаем из сообщений СМИ, Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался,
– сказал Песков.
Предоставит ли Кремль помощь
На вопрос о предоставлении возможной помощи Медведчуку от российского государства, Песков заявил, что нардеп об этом не просил.
Однако он отметил, что вряд ли Россия могла бы хоть как-то помочь Медведчуку на фоне преследования.
К теме Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая, однако "не смогли", – СМИ
Что этому предшествовало
- Правоохранители 11 мая пришли в дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука с обысками.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Она заверила, что следствие и прокуроры получили достаточно оснований для изменения статуса этих депутатов из свидетелей на подозреваемых.
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук перерегистрировал ООО "Новые проекты" из Украины в оккупированный Крым. Таким образом он хотел платить налоги в бюджет России, а не Украины.
- Также Медведчук мог передавать Козаку секретную информацию о скрытом воинском подразделении Вооруженных сил Украины.
- Впоследствии кум Путина подтвердил, что находится в Украине. Медведчук также признал, что по месту его жительства и в офисе прошли обыски, однако там якобы "ничего противозаконного не нашли".
Поделиться новостью