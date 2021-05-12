В России заявили, что не собираются вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Там также заявили, что политик не просил у Кремля убежища.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Медведчука является внутренним делом Украины. По его словам, в России хотят убедиться, не стоит ли за этим преследованием желание избавиться от политических конкурентов.

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Россия внимательно следит за делом

Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за ходом этого дела. Он считает, что преследование Медведчука по политическим мотивам было бы недопустимым "с точки зрения современного государства, духа и демократии".

Насколько мы знаем из сообщений СМИ, Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался,

– сказал Песков.

Обратите внимание! Ирина Венедиктова заявила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Предоставит ли Кремль помощь

На вопрос о предоставлении возможной помощи Медведчуку от российского государства, Песков заявил, что нардеп об этом не просил.

Однако он отметил, что вряд ли Россия могла бы хоть как-то помочь Медведчуку на фоне преследования.

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Что этому предшествовало